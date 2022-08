Milly Carlucci, il pianto per l’addio più difficile “ci lascia il più grande di tutti”. Siamo distrutti

Milly Carlucci ha perso le speranze, il più grande di tutti non sarà più con lei. Sono momenti davvero difficili.

Camilla Patrizia Carlucci è nata a Sulmona il 1° ottobre nel 1954, ha esordito sul piccolo schermo negli anni ’80 come showgirl, diventano con il tempo una vera icona della televisione italiana. Da oltre 40 anni bazzica tra la Rai e la Mediaset ma vanta altre doti nascoste, oltre ad essere una rinomata conduttrice si è cimentata come cantante ed attrice. Sono diversi i lavori televisivi che ha portato a termine negli anni, ma uno in particolare è strettamente legato alla sua figura: lo show Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, un programma decisamente fortunato

Il programma televisivo ha riscosso un notevole successo, viene trasmesso in Italia su Rai1 dal lontano 2005, in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la straordinaria partecipazione di Paolo Belli.

Tra il varietà televisivo è di certo il programma più longevo, il format vincente, è divertente, distensivo e piacevole da guardare tutti i sabati sera. In queste ore però, lo staff, è in subbuglio, uno dei più amati maestri ha lasciato tutti.

Ecco chi andrà via per sempre, che strazio

A lasciare il programma tanto amato dagli italiani, sarà il più apprezzato di tutti. Per fortuna abbandona lo show televisivo per una crescita professionale, infatti la BBC avrebbe voluto il ballerino al format inglese di Ballando con le Stelle – Strictly Come Dancing.

L’artista in questione è Vito Coppola, che ha colto l’opportunità al volo essendo un grande momento di crescita.

Nessuna divergenza professionale

Inizialmente i fan avevano ipotizzato ad una divergenza con la produzione, ma così non è. Il maestro di ballo ha instaurato un ottimo rapporto con tutti in questi anni, soprattutto con i colleghi e la fantastica padrona di casa, Milly Carlucci che dispensa, come sempre, parole dolci e gentili per tutto il suo staff. Di sicuro questa novità è un colpo al cuore ma non ci resta che fare gli auguri a Vito per una carriera piena di successi.