Romina Power non può più farsi vedere da Al Bano: il motivo è da lacrime

Al Bano per molti anni è stato costretto a non vedere Romina Power, il motivo riguarda i suoceri: tutti i dettagli.

La storia di Romina Power e Al Bano Carrisi è ancora oggi una delle più seguite dal pubblico italiano. I due sono stati sposati per vent’anni per poi lasciarsi definitivamente, senza mai allontanarsi del tutto.

Anche se hanno deciso di divorziare, hanno continuato il loro percorso professionale insieme, uno accanto all’altro, regalando emozioni uniche ai loro fan. Lo ha raccontato più volte la cantante americana e a “Oggi è un altro giorno” ha affermato

credo che le nostre due voci insieme creino una vibrazione. L’unione crea una sensazione magari inconscia in chi l’ascolta. ul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti.

Romina Power e Al Bano: come tutto è iniziato

Quando Romina Power e Al Bano si sono conosciuti erano poco più che adolescenti. Lei aveva circa 16 anni e lui 24. Galeotto fu il set di un musicarello, è lì che è avvenuto il primo incontro che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine.

Dopo tre anni hanno deciso di sposarsi ed iniziare una nuova vita insieme sia da un punto di vista sentimentale che professionale. Il loro è stato il primo matrimonio seguito dal pubblico italiano che non ha perso l’occasione di condividere con loro la gioia dell’evento.

Poi la nascita della prima figlia Ylenia e successivamente degli altri tre. La scomparsa improvvisa del primogenita li ha messi alla prova e per molti è stato proprio ciò che ha scatenato un allontanamento tra i due.

Al Bano lontano da Romina Power: perché

Tra alti e bassi, Al Bano e Romina hanno costruito qualcosa di unico insieme che nessuno potrà mai dimenticare, neanche loro. Oggi vivono vite diverse, unite soltanto dalla musica e dall’amore per i figli e i nipoti. Ma il rapporto che li lega è indissolubile e l’uno non può fare a meno dell’altro.

Fin dall’inizio, però, Al Bano è stato messo alla prova visto che i suoceri, nonché genitori della Power, non accettavano il fidanzamento. Il cantante ha avuto l’occasione di parlare della questione in un’intervista rilasciata nel 1985.

Per molto tempo gli veniva proibito di vedere l’ex moglie, ma siccome le proibizioni non gli sono mai piaciute, ha sempre cercato un modo per incontrare Romina, una delle donne più importanti della sua vita.