Ornella Muti si è finalmente ricongiunta alla persona più importante della sua vita e ha celebrato questo momento con un tenerissimo bacio

Ornella Muti sempre più bella. Il tempo per lei non passa mai

Una delle donne più affascinanti del panorama cinematografico e televisivo Italiano è senza ombra di dubbio la bellissima Ornella Muti. Il tempo passa, ma a lei sembra graziarla generosamente. Nel mondo del cinema inizia a lavorare da piccolissima e a 14 anni si fa subito notare aggiudicandosi un ruolo da protagonista in uno dei film di Dino Risi dal titolo “La moglie più bella”. La sua carriera si è consacrata nel tempo con la partecipazione in numerosi film, incredibili premiazioni e addirittura 3 prestigiosi globi d’oro.

Il rapporto con la figlia Naike

La vita privata della donna, ad oggi, vanta il nome di un unico grande amore: la figlia, Naike. Con lei ha un rapporto bellissimo e insieme si mostrano spesso sui social in momenti madre/figlia, che le ritraggono sempre raggianti. È soprattutto la Rivelli, però, ad essere attiva sul suo profilo Instagram e a condividere con tutti i suoi seguaci lo splendido legame con la mamma.

Dopo qualche tempo separate, le due si sono incontrate per una cena in un locale al centro di Roma.

Un tenerissimo bacio mamma/figlia

In questa occasione il ricongiungimento familiare ha coinvolto anche il nipote di Ornella Muti, Akash Cetorelli, che attualmente sta studiando in America.

La gioia dell’attrice è visibile nei contenuti social postati da Naike e, anche se il tempo a disposizione è poco, è tangibile il forte legame che lega tutte e tre le generazioni.

Le due donne si sono persino scambiate un tenero bacio mamma/figlia per celebrare questo bellissimo momento insieme. Tantissimi i commenti e i complimenti sulla piattaforma social, che ha seguito e apprezzato la condivisione di questa fantastica reunion.

La Rivelli è stata in passato una figlia che ha dato molto da fare alla madre, soprattutto a causa di un carattere estremamente esuberante e sicuramente fuori dagli schemi. Dopo la cena, la Muti ha dovuto subito lasciare questo idillio per partire nuovamente alla volta di Rocca Imperiale, in Calabria.