In una recente intervista Ilaria D’Amico, oltre a commentare il suo rapporto con Gigi Buffon, è intervenuta anche sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco le parole della giornalista

Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, ha recentemente commentato il rapporto con la sua dolce metà. I due vogliono convolare a nozze, ma con tempi diversi, dato che lo sportivo vorrebbe portare la sua amata all’altare soltanto dopo il suo addio al calcio, che sembrerebbe essere ancora molto lontano. Lei, invece, vorrebbe accadesse prima, ma per il momento si vivono felici la loro storia d’amore e la loro carriera.

D’Amico e Buffon: tra lavoro e amore

Tra qualche tempo entrambi saranno più che impegnati con il lavoro, il portiere più famoso d’Italia a giocare nel Parma, mentre la conduttrice e giornalista sarà alle prese con un programma che andrà in onda su Rai Due dal mese di settembre.

Questo nuovo progetto, dal titolo Che c’è di nuovo, verterà sulla tematica, mai così attuale, della politica.

Alle recenti voci che la vedevano in crisi con l’ex giocatore della Juve, la D’Amico ha risposto durante una intervista rilasciata al magazine F :

“Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata“.

Il commento della D’Amico sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Arriva poi un commento di Ilaria D’Amico anche sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi e che tocca da vicino Buffon. I due calciatori, infatti, si conoscono da anni e insieme hanno vissuto diverse tappe lavorative e personali.

“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene. Non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale“ ha molto diplomaticamente affermato al giornale la compagna del portiere.