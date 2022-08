Ilary Blasi, nuovo cambiamento: “Non vuole somigliare a lei” – FOTO

Voci vicine alla conduttrice riportano il suo forte desiderio di tornare a studiare alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Ma Ilary non si fermerà qui.

Ilary Blasi continua a far notizia e a catalizzare l’attenzione della cronaca mondana dopo l’annuncio della sua separazione con l’ex capitano della Roma tramite due note stampa divise.

Lo sta facendo a modo suo, mentre Francesco Totti sta trascorrendo le vacanze con i figli nella sua villa a Sabaudia, a poca distanza da quella di Noemi Bocchi. L’abbiamo infatti vista negli ultimi giorni arrampicarsi ad alta quota sulle cime delle Dolomiti Bellunesi che circondano Cortina d’Ampezzo dove è apparsa felice e radiosa per la prima volta dopo settimane.

Nelle ultime ore però stanno circolando voci insistenti da parte di molti giornali di gossip, soprattutto DiPiùTv, che vorrebbe nuovi prossimi progetti personali per la showgirl, anche lontano dalla tv. Vediamo cosa sembra esserci in ballo per lei.

Grandi cambiamenti per Ilary Blasi, le voci sono sempre più insistenti

Come dicevamo la rivista DiPiùTv ha sganciato la bomba secondo cui Ilary si sarebbe stancata di sentirsi paragonare esteticamente alla nuova fiamma dell’ex marito, per cui starebbe pensando seriamente di cambiare look anche se non è certo sapere se ci darà un taglio netto o si limiterà al colore di capelli.

Inoltre pare sempre che sia sua volontà quella di tornare all’Università ed iscriversi alla facoltà di Scienze della Comunicazione poiché che non è mai riuscita a studiare visto il lavoro che l’ha sommersa fin da giovanissima.

Due grandi cambiamenti per lei dopo il terribile trambusto che ha sommerso e catalizzato la sua vita nell’ultimo anno.

Ilary ed il ritorno all’università. E Noemi invece?

Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio ma non è mai riuscita a terminare gli studi. Scrive il giornale:

Ora gli amici sostengono che voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa.

Noemi Bocchi, invece, è laureata in Economia alla Lumsa, l’università pontificia con sede a Roma. La coincidenza vuole che anche la flower designer però starebbe valutando l’idea di riprendere in mano i libri.

“Secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, Noemi è da sempre molto propensa a studiare e starebbe valutando l’idea di fare un master”.

Ci sarà competizione tra Ilary e Noemi anche su chi terminerà prima gli studi? Speriamo che la stampa sia clemente stavolta.