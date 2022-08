Inghilterra, la tragedia improvvisa che ha sconvolto tutti “Lutto per il principe Harry”

Harry ed il vuoto incolmabile. La tragedia ed il lutto che non ha mai assimilato: parole che gelano il sangue

Per tutti è semplicemente Harry ma fino a pochi mesi fa era Sua Altezza Reale duca di Sussex, sesto erede in ordine di successione per il trono d’Inghilterra. Parliamo del principe Harry, marito di Meghan Markle che ha sposato nel 2018.

I due, hanno da tempo ormai lasciato l’Inghilterra per vivere in America, e hanno rinunciato anche a tutti i titoli nobiliari. Una scelta che inizialmente ha lasciato molto perplessi sudditi e fan della coppia, senza contare la regina Elisabetta. Oggi a distanza di tempo rappresenta una notizia assodata, di fronte alla quale nessuno si “scandalizza”.

Harry e le sue scelte, tra polemiche e pettegolezzi

Questa decisione non è la prima presa da Harry che ha suscitato molto scalpore. Già il matrimonio con Meghan è stato chiacchieratissimo, senza parlare delle avventure da giovincello, diviso tra chi lo dipingeva come il giovane dei mille flirt ed il ragazzo serio e responsabile che aveva scelto di andare in missione in Afghanistan per conto del suo Paese fra il 2007 e il 2008.

Insomma per Harry c’è sempre stato un comportamento o una decisione che ha fatto parlare e discutere. Ma non c’è da dimenticare che è stato anche un ragazzo sconvolto da una tragedia atroce, la più forte di sempre. Molto riservato ed introverso, l’ex duca di Sussex ne ha parlato raccontando tutto il suo dolore.

Il duca di Sussex ed il lutto infinito

A breve ricorrerà l’anniversario della morte di Lady D. Era il 31 agosto 1997 quando la principessa morì tragicamente nell’incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Harry aveva solo 12 anni e per lui è stato un grande dramma. Per un lungo tempo, come lui stesso ha rivelato in una intervista a People, non ha voluto accettare la cosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ladydi90s

“Dopo la morte di mia madre ho seppellito un sacco di emozioni. Per una parte enorme della mia vita non ho voluto pensarci. Quando è morta si è creato un vuoto, non solo per noi, ma anche per una quantità enorme di persone in tutto il mondo”.

ha spiegato Hatty sottolineando come per lui ci sarà sempre un vuoto incolmabile ma per riempire solo una piccola parte di questa voragine Harry sa cosa deve fare: “Tutto ciò che voglio è che sia incredibilmente orgogliosa di me, ho sempre voluto questo”.