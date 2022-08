Legame sempre più forte quella tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Insieme alle isole Eolie commuovono il web con una dolcissima foto sui social. Ecco le dediche delle due ragazze

Le due amiche si stanno godendo insieme delle meritate vacanze nelle bellissime isole Eolie. Aurora e Sara, sorelle anche se non di sangue, si sono scelte e, anzi, continuano a scegliersi ogni giorno da anni. Condividono tutto, sono inseparabili e molto spesso si divertono a sdrammatizzare le voci, ovviamente false, sulle loro liti, con post divertenti o video su Instagram.

Eccole insieme alle Isole Eolie. Meritate vacanze anche per loro due

La Ramazzotti è attualmente al mare a Panarea con Jonathan Kashanian , per il quale sta posando come modella. Ma a seguirla ci sono sempre lo storico fidanzato Goffredo Cerza e la sua migliore amica, la figlia di Pino Daniele.

Nella foto postata da Aurora qualche ora fa sul suo profilo Instagram le si vede insieme sorridenti e abbracciate al tramonto, forse su una barca. Lo sfondo, da cartolina, incornicia il bellissimo e tenero momento.

Ecco chi è Sara Daniele, la sorella acquisita di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nella didascalia scrive “Crescere insieme e scegliersi sempre” e a tutta risposta l’amica del cuore risponde qualche minuto dopo senza indugio tra i commenti:

“Sempre sorella mia”

Lo scatto ha riscosso molto successo sulla piattaforma social, raccogliendo molti consensi e tantissimi mi piace.

Le due ragazze, entrambe del 1996, sono cresciute insieme e dal momento in cui si sono incontrate non si sono mai più separate. Entrambe sono figlie d’arte, la vita di Sara è stata, però, segnata dalla morte prematura del padre, uno dei più grandi cantautori napoletani. La giovane nasce a Roma, ma nel tempo si trasferisce a Londra; dal papà eredita la passione per la musica, ma la sua vera vocazione è un’altra: la moda. Proprio per questo ha messo a punto una sua linea di magliette. Lo stile dei suoi capi è essenziale e ben presto questo hobby diventerà un vero e proprio lavoro.