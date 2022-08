“Elegantemente retró”, Miriam Leone una dea in mare sbalordisce tutti con questo particolare – FOTO

Miriam Leone lascia i fan senza parole, quel particolare la rende unica e non passa inosservato, è doveroso lo zoom, ecco dove…

Nata a Catania nel 1985, Miriam Leone è una delle donne più belle del Paese, nel 2008 conquista la fascia di Miss Italia. Fin da piccola ha coltivato la passione per la moda ed il mondo dello spettacolo ed è per questo che, grazie ad una borsa di studio vinta, ha lasciato la sua terra natia per realizzare i suoi sogni, studiare recitazione. Il trampolino di lancio è stato il concorso di bellezza, dopo questa prima tappa ha preso parte a diversi programmi televisivi e a numerose campagne pubblicitarie.

La passione di Miriam per il cinema l’ha resa molto celebre, ha vinto diversi premi tra i quali un Telegatto e un Premio Giffoni Experience una candidatura al Nastro D’Argento.

Un’estate davvero magica per l’ex Miss Italia

Miriam è unita in matrimonio con il musicista Paolo Carullo, tiene molto alla sua privacy ragion per cui non si hanno molte notizie sulla sua vita privata, le uniche cose che trapelano sono quelle postate sul suo profilo Instagram seguito da 1.5 milioni di follower.

Dalle foto postate, l’ex Miss Italia sta vivendo un’estate magica in posti favolosi. Non sappiamo con esattezza dove si stia rilassando dal momento che non geolocalizza nessun posto in particolare ( nell’ultimo periodo ) ma in ogni scatto è favolosa come sempre.

Un particolare davvero unico: bellissima Miriam

Una foto scattata in barca, come una diva, Miriam Leone, lascia i fan senza parole, quel particolare retrò la rende unica: “Un foulard in testa, un cordino per gli occhiali e la meraviglia del mare”.

L’ex Miss Italia è perfetta, con la camicia bianca annodata sulla pancia, il foulard a poise bianco con sfondo blu scuro ed il cordino degli occhiali, rendono tutto unico.

Sei un’opera d’arte, elegantemente retrò

I commenti impazzano sotto lo scatto, “E la tua santa bellezza che illumina ogni cosa”, scrive un fan, “Sei tu la più bella dell’universo unica irraggiungibile insostituibile“, risponde qualche altro.