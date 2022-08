Salernitana-Roma: le pagelle e il tabellino della partita

Allo stadio ”Arechi” in scena il match tra Salernitana e Roma, uno degli anticipi della prima giornata di campionato. Le pagelle e il tabellino.

Alla vigilia di Ferragosto, via alla nuova stagione della Serie A. La prima giornata fino ad ora ha visto i risultati positivi di Fiorentina, Lazio e Inter, rispettivamente contro Cremonese, Bologna e Lecce. Tutti gli occhi puntati sulla Roma che scende in campo contro la Salernitana: questa stagione grazie agli acquisti di Dybala e Wijnaldum, la formazione di José Mourinho ha tutte le carte in regola per dire la sua in questo campionato.

La cronaca della partita

La partita, inizia subito con le incursioni della Roma che crea diverse occasioni pericolose ma non riesce a concretizzare sin da subito.

Trema la difesa campana quando Dybala, in diagonale, impatta clamorosamente il palo, complice una deviazione del portiere avversario. Abraham su ribattuta centra Mazzocchi che mura il tap in.

Dopo un’altra occasione di Zaniolo che sfiora il palo, al 33′ arriva il gol giallorosso.

Ci pensa Brian Cristante a sbloccare il risultato con un bel mancino dal limite, Coulibaly devia e favorisce il pallone che termina nell’angolino basso.

Nonostante la Roma abbia dominato il match non riesce ad andare oltre al risultato di 0-1 contro un avversario senza dubbio alla portata. I tifosi si aspettavano una grande prestazione giallorossa, tuttavia l’importante per Josè Mourinho è aver portato a casa questi tre punti preziosi che gli hanno permesso di iniziare il campionato con i primi tre punti.

Le pagelle di Salernitana-Roma

SALERNITANA – ROMA 0 – 1

Marcatori: 33’ Cristante

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6.5; Bronn 6, Gyomber 5.5, Fazio 6; Candreva 6, Kastanos 5.5 (54’ Ribery), Coulibaly 5 (72’ Kristofferson), Vilhena 5.5, Mazzocchi 6.5 (62’ Sambia); Bonazzoli 6, Botheim 5.5 (62′ Valencia). All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Pellegrini 6, Cristante 7, Spinazzola 7; Dybala 6.5, Zaniolo 6 (78’ Wijnaldum); Abraham 6.5 (68’ Matic). All. Mourinho.

ARBITRO: Sozza

Nella prossima gara, la Roma scenderà in campo alle 18:30 di lunedì 22 agosto contro la Cremonese. La Salernitana, invece, affronterà sabato 20 agosto, sempre alle 18:30, l’Udinese al Dacia Arena.