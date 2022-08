Totti – Blasi, la frase della figlia Chanel è da brividi: tutti in lacrime

Chanel Totti per la prima volta affronta il tema della separazione dei genitori, sui social lancia una frecciatina a Totti e la Blasi.

Non ci si abitua mai alla fine di un grande amore soprattutto se la storia vede come protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più seguite e amate dal pubblico italiano.

Da quando Dagospia a marzo aveva lanciato la bomba sul presunto tradimento da parte del pupone con Noemi Bocchi, le voci hanno corso ininterrottamente ed i paparazzi hanno dato la caccia all’ex calciatore e all’ex letterina, nonostante questi due abbiano più volte smentito la notizia.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il doloroso addio e la prima estate da separati

Poi l’ufficializzazione della separazione, vacanze separate e una vita tutta da riscrivere. Ilary Blasi circa un mese fa è volata in Tanzania dove ha trascorso alcuni giorni di relax immersa nella natura insieme ai figli e ad una delle sorelle.

Poi è tornata in Italia ed ha passato qualche settimana a Sabaudia, nella villa al mare della famiglia per poi darsi il cambio con l’ex marito e partire per la montagna insieme a degli amici.

Nessun contatto tra i due, solo uno scambio di chiavi e nulla di più. La coppia sembra essere arrivata davvero al capolinea.

Chanel Totti, come ha reagito alla separazione dei genitori

Tutelare i bambini non è poi così semplice e i tre figli di Totti e la Blasi sono finiti al centro del mirino. Soprattutto Chanel la secondogenita che sui social si lascia andare a qualche video che rimanda alla sua famiglia.

La figlia del pupone e dell’ex letterina di “Passaparola” sembra non aver accettato la situazione e a differenza dei suoi fratelli preferisce trascorrere gli ultimi giorni di vacanza insieme ai suoi amici, lontano dai genitori e dalle voci.

Su Tik Tok, intanto, ha pubblicato un video in cui si lascia andare ad un balletto e ad una canzone in cui una frase appare proprio una frecciatina per i suoi. Il brano dice

Non si chiude un taglio fatto con un eyeliner

Ritrovarsi a quindici anni a dover affrontare la separazione dei propri genitori non è facile, soprattutto se sei la figlia del re e della regina di Roma che per anni sono stati il simbolo dell’amore ed hanno fatto credere a tutti che il lieto fine esiste.