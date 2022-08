“Un Posto al Sole”, è morta “Teresa”. L’addio straziante dei suoi colleghi

Un tragica notizia ha colpito la grande famiglia di Un Posto al Sole: Carmen Scivittaro, la famosa Teresa della soap opera napoletana, ci ha lasciati

Per lunghi venticinque anni, Teresa – ovvero, Carmen Scivittaro – è stata un po’ la nonna e la mamma di tutti gli italiani. L’abbiamo conosciuta quando nel 1998 è entrata a far parte della famosa soap opera napoletana Un Posto al Sole, dove prese i panni di Teresa, la mamma di Silvia.

Un Posto al Sole: addio a Carmen Scivittaro

All’interno della soap ha avuto modo di ricoprire un ruolo che ha permesso ai numerosi telespettatori italiani di legarsi a lei, e di cominciare a vederla un po’ come una persona di famiglia. Per questo motivo quando quattro anni fa ha deciso di lasciare il suo ruolo, ci sono rimasti tutti davvero molto male.

All’epoca l’attrice aveva perso il fratello, al quale era profondamente legata. Per questo motivo, non se la era sentita più di lavorare. Successivamente, ad ammalarsi era stata proprio lei, ma in questi anni non si è mai saputo nulla della sua malattia. A dare il triste annuncio questa sera è stato Alberto Rossi, che nella soap recitava a stretto contatto con lei in quanto suo genero.

L’attore, in lacrime, si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram. “Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi” ha rivelato, dopo quattro anni di silenzio. “Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti”

Anche Patrizio Rispo ha commentato il posto del suo collega, lasciando delle semplici parole che hanno spezzato il cuore dei fans della soap:

Siamo addolorati: abbiamo perso non una collega ma una persona della nostra famiglia

Carmen aveva 77 anni e da un po’ combatteva con una brutta malattia. Proprio per questo motivo, aveva chiesto ai suoi colleghi di non contattarla: probabilmente, non voleva lasciare loro un triste ricordo.