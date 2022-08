“Sta andando a ruba”, il prodotto è introvabile. Negozi presi d’assalto, mai visto nulla di simile: italiani in difficoltà

Gli italiani non riescono più a trovarlo, la situazione è paradossale e nessuno sa quando finirà tutto questo; ma cosa succede? Scopriamolo.

La situazione è allarmante, non si vedevano scene simili dal 2020, quando l’Italia faceva scorte di cibo ed acqua per l’imminente lockdown. Stiamo vivendo una fase molto delicata e nessuno aveva previsto un tale epilogo. La vita talvolta è ingestibile e in milioni si chiedono, quando finirà tutto questo?

Il problema ha travolto tutti nell’arco di pochi mesi e si è aggiunto alla precaria condizione economica che affligge le famiglie, il tasso di inflazione alle stelle, l’aumento dei generi di prima necessità e la crisi politica, si aggiungono ad un nuovo problema che si piazza sulle spalle degli italiani.

Questa volta nessuno sa come fare, è davvero la fine?

Entrare nei negozi o nei supermercati, vedere gli scaffali vuoti e non sapere dove cercare, il senso di smarrimento è tale da mandare in confusione tutti; perfino i siti di e-commerce sono a corto, il prodotto tanto ricercato è ormai introvabile.

Gli italiani sono alle strette, la ciliegina sulla torta è il caldo torrido di questi mesi. Le temperature in tutto il Paese hanno superato i 40° e la quotidianità è diventata insostenibile, stiamo forse vivendo la tanto millantata Apocalisse? I fiumi sono in secca, non piove da giugno, l’asfalto si scioglie al sole, il caldo è estenuante e le colture vengono vendute a peso d’oro proprio perché l’acqua manca ed è più difficile irrigare i campi. Le Istituzioni hanno preso seri provvedimenti limitando l’uso idrico ma la situazione non sembra migliorare.

I ventilatori sono introvabili, milioni di italiani soffrono il caldo

Chi può trova refrigerio al mare o in montagna ma tutti coloro che non hanno la possibilità di evadere dalle città trovano un ripiego. L’unica salvezza sembra essere il ventilatore ma al momento risulta non pervenuto nei negozi.

Se da un lato si cerca un rimedio con l’elettrodomestico dall’altro si fanno i conti con il caro energia, a questo punto non possiamo far altro che aspettare l’autunno, ma nel frattempo cosa fare?

Il caldo sta mettendo a dura prova tutti, cosa dicono gli esperti

L’ondata di caldo durerà per tutto il mese di agosto, in alcune zone dell’entroterra da Nord a Sud, i pomeriggi sono scanditi da piccoli temporali che rinfrescano per qualche ora l’aria. Nel frattempo è bene seguire alcune regole: non uscire di casa dalle 12.00 alle 17.00, bere molta acqua e nutrirsi con frutta e verdura di stagione.