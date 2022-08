“Esce la parte migliore”, Wanda Nara e la FOTO senza precedenti. Tutti incollati sul suo profilo

Wanda Nara, ancora una volta, ha pubblicato un post che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’argentina tiene tutti incollati al suo profilo.

Wanda Nara è senza il minimo dubbio una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico dei social. La modella, testimonial e procuratrice usa in modo intensivo Instagram e pubblica ogni giorno un numero incredibile di contenuti.

Tra stories bollenti e scatti da mozzafiato, la nativa di Buenos Aires tende a mostrare sempre le sue forme super esplosive. Il suo lato A è un qualcosa di indescrivibile, ma anche il suo didietro non scherza.

In questi mesi, la classe 1986 ha conquistato spesso e volentieri le prime pagine del Gossip per le problematiche del suo matrimonio. Tutti ricordano la vicenda dell’incontro segreto tra Mauro Icardi e l’attrice China Suarez in albergo: dopo quello scandalo, la rottura con Wanda fu veramente ad un passo.

Anche in queste settimane, tuttavia, si sta parlando nuovamente della coppia e per alcune fonti affidabili il divorzio è ormai vicino.

Wanda Nara, ancora problemi con Mauro Icardi? Cosa sta succedendo

Dall’Argentina sono sicuri: il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai giunto al capolinea. C’è una fonte importante che sta fornendo indizi praticamente ogni sera.

In questi giorni si è parlato tantissimo di un presunto audio di Wanda in cui affermava di essersi stancata di Maurito.

Le parti hanno ovviamente smentito ogni singola notizia. Sono attesi sviluppi importanti nei prossimi giorni: tralasciando ciò, Wanda continua a pubblicare contenuti esagerati sui network.

Wanda Nara e la foto senza precedenti: tutti incollati agli schermi

Le fotografie che Wanda pubblica sui social network sono sempre abbacinanti: il suo corpo, difficilmente, passa inosservato.

In queste ore, la showgirl argentina ha deciso di mostrare il suo lato migliore. La fotografia senza precedenti mantiene incollati agli schermi i numerosi ammiratori.

esce la parte migliore, una bellezza incredibili e senza limiti.

La nativa di Buenos Aires, per la prima volta, ha scelto di non mostrare le sue forme e il suo fisico: c’è solo il suo viso in primissimo piano.

Il web può quindi tranquillamente concentrarsi sulla bellezza del suo viso: tutti restano estasiati ed incantati dalla visione.