Carlo fa tremare la Royal Family: “in bilico la linea di successione”, un segreto lascia William ed Harry senza parole

La Royal Family è sotto shock, Carlo ha sganciato una bomba, un segreto mette in discussione tutto, ecco cosa sta succedendo.

Gli scoop della Royal Family piacciono e non poco, come una soap seguita da anni ormai, le vicende della Regina Elisabetta II e famiglia attirano l’attenzione di milioni di curiosi non solo inglesi. In queste ore, Carlo, ha sganciato una bomba, rivelando qualcosa di inaspettato. Inutile dire che William ed Harry sono distrutti dal dolore, dal momento che la linea di successione, è messa in discussione.

Le tensioni sono sempre più forti, anche tra la Regina ed Harry

Mentre Carlo ha lasciato tutti a bocca aperta, le tensioni tra la Regina Elisabetta II ed il nipote Harry aumenta ogni giorno di più. Il fatto che il nipote abbia deciso di trasferirsi in America con sua moglie Meghan ed insieme abbiano rinunciato ai privilegi reali, è stato un vero affronto a Lillibet (soprannome della Regina).

Com’è ormai noto, Carlo, figlio della Regina Elisabetta ha messo al mondo, con la compianta Principessa Diana, due figli, William ed Harry, in base alla linea di successione al trono, dopo la dipartita della Regina, sarà Carlo ad essere incoronato Re e successivamente il primogenito William; ma ne siamo proprio sicuri?

Carlo ha un altro figlio, ecco chi è

Pare che il Principe Carlo abbia un altro figlio, molto conosciuto tra l’altro essendo una star della televisione. Stiamo parlando della star di MasterChef Tom Parker Bowles, ma cosa c’entra con Carlo? Tutto e niente.

Tom è figlio di Camilla, la compagna di Carlo, naturalmente gli vuole bene come se fosse figlio suo dal momento che i due stanno insieme da più di 20 anni.

E’ in discussione la linea di successione

Ovviamente si parla di linea di successione al cuore e non al trono, dal momento che Tom è una persona molto generosa ed altruista che si fa voler bene da tutti. William ed Harry possono tremare, il Principe Carlo ha un nuovo figlio a cui voler bene incondizionatamente. Le vicende della Royal Family continuano a tenere banco tra le news di gossip, ed anche questa notizia ha avuto la sua risonanza.