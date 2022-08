Norvegia. Crolla ponte stradale: ancora poco chiaro il bilancio dei danni e dei feriti

Tragedia in Norvegia. Crolla un ponte a Tretten e due auto precipitano in un fiume. Ancora non è chiaro il bilancio dei danni, dei morti e dei feriti

Due auto questa mattina sono precipitate nel fiume Gudbrandsdalslågen in Norvegia a causa del collo di un ponte stradale.

Le parole della polizia e il bilancio ancora incerto dei danni e delle vittime

I veicoli coinvolti nell’incidente sarebbero una macchina e un camion. La polizia interventista sul posto ha dichiarato che ancora non è stato accertato il bilancio delle vittime e sul profilo ufficiale Twitter ha dichiarato

“Non è chiaro quante persone possano essere state coinvolte e non è chiaro se ci siano danni alle persone”

La struttura che ha subito il danno era stata inaugurata nel 2012, situata in una strada provinciale, con una lunghezza di 148 metri, in legno e acciaio, composta da due corsie per i veicoli e un marciapiede pedonale. Il ponte di Tretten è letteralmente crollato su se stesso e di è spezzato in diversi punti. Alcune vetture sono rimaste sospese tra l’asfalto e il corso d’acqua. La zona in cui è avvenuto il disastro è situata nel sud del paese.

La coincidenza con l’anniversario del ponte Morandi di Genova

Coincidenza ha voluto che sfortunatamente solo ieri in Italia abbiamo assistito alla commemorazione del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018. “Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito quarantatré vittime. Una ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno. Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità. Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale”

ha commentato in questa triste circostanza il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tragici avvenimenti che riguardano le infrastrutture e che ogni anno, soprattutto con l’aumentare del flusso del traffico o a causa di cambiamenti climatici drastici, portano a seri danni e conseguenze.