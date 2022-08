Esselunga, la spiazzante ricerca: ecco cosa sta succedendo e dove

La nota catena di distribuzione sta cercando dipendenti da assumere e inserire all’interno del suo organico. Ecco dove, tutti i dettagli da conoscere.

Il primo store ha aperto nel 1957 a Milano in viale Regina Giovanna, la grande ESSE disegnata dal grafico Max Huber campeggiava a chiare lettere cubitali nell’insegna del negozio diventando per tutti simbolo di benessere e qualità eccelsa.

Oggi Esselunga controlla l’8,7% delle vendite in Italia con circa 25mila dipendenti e oltre 170 punti vendita divisi tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Liguria. Oltre a essere retailer di prodotti Made in Italy, è anche produttore diretto per i suoi clienti definendosi un’autentica Food Company.

Sempre alla ricerca di nuovi punti di incontro con la sua clientela affezionata, la catena ha deciso di ampliare il proprio organico in uno dei luoghi simbolo per Esselunga, inaugurato nel 1964, ovvero per la sede centrale di Pioltello.

Esselunga si allarga, ecco dove cerca e tutte le figure selezionate

Nello storyboard aziendale viene spiegato che nel 1964 viene aperto nell’hinterland milanese la sede del grande magazzino centralizzato di Limito di Pioltello in via Achille Grandi.

Si tratta di uno dei punti cardine per i milanesi più affezionati, dove trovare una nutrita presenza di prodotti amatissimi ad un prezzo super conveniente alla portata delle tasche di tutti.

Proprio per questo lo store Esselunga oggi sta ricercando nuove figure da inserire in pianta stabile con contratti a tempo indeterminato. Affrettatevi, manca ancora poco tempo per mandare la propria candidatura.

Esselunga cerca dipendenti da assumere a Pioltello: come candidarsi

I profili ricercati sono diversi e danno a molte persone la possibilità di poter tentare la sorte per un posto fisso in una delle aziende più solide del Paese.

Nello specifico sono ricercati un elettricista per impianti industriali, uno specialista hse, un pasticcere, un farmacista, ma anche cassieri, addetti alla sorveglianza, operai, allievi responsabili e space allocation analyst.

Le offerte sono indirizzate ad entrambi i sessi senza limiti di età e genere.

Per candidarsi basta registrarsi sul sito web di Esselunga oppure mandare la propria candidatura attraverso il portale LinkedIn.