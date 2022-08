“Che la vita ti sorrida sempre!”, Gianni Morandi e il messaggio che commuove il web. La dedica straziante

Gianni Morandi fa dei teneri auguri al suo bambino Pietro che oggi ha 25 anni. Il figlio del cantante vorrebbe sfondare nelle mondo della musica e rendere orgoglioso suo papà

Gianni Morandi è sicuramente uno dei cantanti più amati dal pubblico, non solo per il suo lungo e variegato percorso artistico, ma anche per alcune delle sue uscite spiritose e sempre sorprendenti sui social.

Ecco la tenera dedica di Morandi per il figlio Pietro. Le sue parole hanno commosso il web

Ultimamente, si è fatto notare per una dolcissima dedica fatta appositamente dal cantante in occasione del compleanno del figlio Pietro lo scorso 9 agosto. Sui social papà Gianni ha scritto

“Auguri Pietro! Che la vita ti sorrida sempre!”

Un bellissimo messaggio indirizzato ad una delle persone più importante della sua vita, che ha fatto commuovere tantissimi utenti; molti sono stati i commenti sotto il post del cantante.

Il ragazzo, ormai 25enne, sta cercando di trovare una sua collocazione nell’ambito musicale, seguendo un po’ la scia della carriere del padre.

“Io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce”. Le parole di Pietro sul papà Gianni Morandi

Il giovane è l’ultimo di ben 4 fratelli e la sua passione è il rap. Su una ipotetica collaborazione con suo padre il ragazzo ha dichiarato “Lui vorrebbe, io no. Me l’ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce”. Malgrado questo, resta ovviamente l’orgoglio del papà, che sembrerebbe essere estremamente soddisfatto di lui, che nonostante il periodo difficile derivato dalla crisi pandemica, sta comunque riuscendo pian piano a farsi largo nel panorama artistico

Morandi si è classificato secondo allo scorso Festival di Sanremo, ha alle spalle una brillante carriera nel mondo della musica, ma anche più in generale in quello della televisione italiana, come presentatore e, soprattutto durante gli anni ’60 e ’70 come attore. Molti dei film a cui ha preso parte il cantante, infatti, sono diventati grandi successi, conosciuti anche da diverse generazioni.