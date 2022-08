Manuela Arcuri, trasformazione totale. Così non si è mai vista – VIDEO

La showgirl sui social ha postato un video che racconta la sua trasformazione completa in pochi secondi, l’effetto finale è qualcosa di eccelso.

Poche settimane fa Manuele Arcuri diceva per la seconda volta “sì” al marito Giovanni Di Gianfrancesco nella splendida cornice del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano.

Una cerimonia per pochi intimi ma che ha regalato alla showgirl le nozze che desiderava da sempre. Ricordiamo che la relazione con l’imprenditore va avanti dal 2010 e che i due si sono già sposati in gran segreto a Las Vegas nel 2013.

Attivissima sui social l’attrice e conduttrice racconta molti momenti privati della sua vita ai follower che ogni giorno la seguono sempre più numerosi. Poche ore fa si è mostrata sotto nuove spoglie, ha infatti deciso di svolgere un cambiamento importante sul suo look. Il video è sbalorditivo.

Manuela Arcuri non si trattiene, stavolta il cambiamento è decisamente evidente

Nonostante i 45 anni suonati, la Arcuri è senza dubbio una delle attrici italiane più belle e iconiche del piccolo schermo, esempio di bellezza senza tempo che fa ancora sognare milioni di italiani.

La ricordiamo per esempio nelle serie tv” Il peccato e la vergogna”, “Carabinieri” e “L’onore e il rispetto”, capelli lunghi e trucco sempre marcato. Nell’ultimo video postato su Instagram però si mostra con due look decisamente diversi che hanno fatto sussultare non poco i fan che la seguono con grande devozione e tanta frenesia.

Meglio il prima o dopo? Manuela fa innamorare oltre 8mila fan

Si mostra sulle note del brano ‘1,2,3’ di Sofia Reyes feat Jason Derulo&De La Ghetto di cui canticchia le note del ritornello in un TikTok tutto da vedere e rivedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

Se vogliamo, possiamo essere sempre qualcosa in più! #hola #perte #reels #viral #foryou #donne

Manuela infatti appare struccata e con indosso il pigiama, capelli raccolti in una coda alta e lo sguardo di chi è stanco e un po’ frustrato. Pochi secondi dopo la trasformazione.

Vestito color rosso corallo acceso con profonda scollatura sul décolleté, collana, bracciale ed anelli trasparenti molto vistosi che le danno luce e colore, trucco studiato alla perfezione che ne esalta i lineamenti marcati, capelli in piaga liscissimi che le cadono sulle spalle in maniera sinuosa.

Migliaia i commenti che le sono arrivati a corredo del video in men che non si dica, la Arcuri ha fatto nuovamente breccia nel cuore dei suoi follower con oltre 8mila like. Chissà dove ha trascorso la serata così bella e audace!