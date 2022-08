Maria De Filippi, arriva la chiamata sconvolgente dalla Mediaset: “Dovrà andare così”

Maria De Filippi ha ricevuto una chiamata urgente dalla Mediaset. L’ad Berlusconi detta le nuove regole e la spiazza così: la questione.

La conduttrice della Mediaset, Maria De Filippi è stata trascinata in maniera del tutto inattesa in un vortice di cambiamenti dell’ultima ora.

L’ad, Piersilvio Berlusconi è dovuto intervenire in prima persona per avvisare la veterana di Canale 5 di alcuni cambiamenti. Gli addetti alla rete ammiraglia hanno deciso di optare per un cambiamento tempestivo su uno dei format più seguiti.

La moglie di Maurizio Costanzo è stata finora impeccabile nel suo lavoro, intrattenendo il pubblico come solo lei sa fare. Una situazione del genere non può che giovare al mondo Mediaset e allo stesso ad, Piersilvio, il quale non ha mai avuto bisogno di alzare la voce o mettere in discussione la sua posizione.

Dal format di Uomini e Donne fino al talent show di Amici, Maria ha quasi sempre fatto il pieno di consensi. Quasi nessuno nutrirà dubbi sul futuro reality che condurrà, ovvero La Talpa, anche se per evitare il calo ascolti registrato negli scorsi anni con la Perego saranno necessarie alcune modifiche

Maria De Filippi nel vortice dei cambiamenti: come la vedremo in tv prossimamente

La veterana di Canale 5 e dei reality show più seguiti del panorama della Mediaset ha ricevuto una chiamata tempestiva dal responsabile e ad della rete ammiraglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da psicoanalizzami mery🫠 (@mariaa.def)

Piersilvio Berlusconi ha dovuto fare di necessità virtù e alzare la cornetta del telefono per avvisare Maria De Filippi, di alcuni cambiamenti.

La questione riguarda il reality show de La Talpa che prossimamente andrà in onda con Maria al timone. L’obiettivo dell’ad è quello di far dimenticare lo scialbo operato con poco seguito di Paola Perego, delle scorse annate.

Il programma fu interrotto al tempo e non più ripreso. Ora l’intenzione è quello di farlo ripartire, dando al format un senso di “svecchiamento”. Da qui deriva il ‘soccorso’ richiesto dal padrone e a tal proposito Maria De Filippi ha voluto puntualizzare come sono realmente andate le cose

“Mi ha chiamato per aiutarlo a sopperire gli errori del passato commessi dalla perego”

Il desiderio di svecchiamento dell’ad abita nei suoi pensieri da tempo e l’idea più concreta sarebbe quella di affiancare alla veterana di Canale 5 una seconda conduttrice.

Tra i nomi papabili spicca su tutti quello di Silvia Toffanin, il cui ‘duetto’ con Maria, in cabina di regia susciterebbe scalpore e curiosità da casa, ancor prima dell’apertura dei giochi.