Piero Angela, il commovente appello di Renzo Arbore: “Recuperatelo dopo la sua morte”

Il conduttore ha fatto un appello accorato alla Rai di ripescare e riproporre un filmato inedito in cui lui si esibiva con Angela e Dalla nel 2005.

La morte di Piero Angela ha lasciato un vuoto immenso in tutti quelli che in questi decenni lo avevano sempre assunto a massima istituzione scientifica e divulgativa presente in Italia. L’annuncio della sua dipartita da parte del figlio Alberto è seguita anche a moltissimi altri messaggi di amici e colleghi che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le immense doti.

Tra questi anche Renzo Arbore che in queste ore così movimentate ha lasciato un appello accorato alla Rai affinché venga riproposto uno speciale del 2005 in cui Angela si esibiva con lui e Dalla all’interno del suo programma notturno “Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo”.

Renzo Arbore non ci sta, la Rai deve pubblicare il filmato inedito

Forse non tutti lo ricorderanno ma nel 2005, tra il 23 gennaio e il 4 giugno vennero presentate ben 17 puntate dello show “Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo”, programma televisivo andato in onda in seconda serata su Rai1 e guidato proprio da Arbore accompagnato da moltissime figure illustri del piccolo schermo.

Fecero il loro ingresso Michele Mirabella, Rosaria De Cicco, Dario Salvatori, Antonio Stornaiolo, Marisa Laurito, Cesare Gigli, Bocelli, Benigni, Frassica, Banfi, Proietti e anche Piero Angela con il suo pianoforte.

Il divulgatore è sempre stato un abile pianista soprattutto di jazz e proprio in quell’anno il pubblico a casa assistette ad una puntata magica con l’esibizione di Arbore-Dalla-Angela.

Quel filmato non è mai stato riproposto neppure su RaiPlay e secondo Arbore meriterebbe che molte più persone lo possano vedere soprattutto ora che se ne è andato.

Piero Angela come non l’avete mai visto, Arbore non ci sta. Le sue parole

Ha lanciato l’appello alla Rai tramite un’intervista rilasciata a Fanpage in cui rivolge tutto il suo sentimento nostalgico più autentico.

Io ce l’ho tutto in archivio privato, quel Meno siamo meglio stiamo andrebbe recuperato tutto (…). Purtroppo la Rai non se lo ricorda, andava nottetempo e non viene tenuto in considerazione. Ad esempio non c’è su RaiPlay. Faccio un appello alla Rai: renda disponibili quei contenuti.

Albore e Angela erano due amici legati alla musica e negli anni si sono trovati ad animare diversi eventi privati proprio con pianoforte e clarinetto. Un duetto che ha fatto crescere ancora di più l’ammirazione intellettuale per il grande conduttore ora scomparso.