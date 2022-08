Rita Dalla Chiesa, dopo anni confessa: “Fabrizio aveva un’amante”. Il nome dell’altra è sconvolgente, in pochi lo sapevano

In pochi sapevano che Rita Dalla Chiesa è stata tradita da Fabrizio Frizzi, il matrimonio è naufragato per colpa di questa donna, ecco chi è.

La confessione ha sconvolto un po’ tutti dal momento che questo tradimento è stato per anni nascosto. Rita Dalla Chiesa ha voluto confessare tutto e liberarsi da questo peso che per lungo tempo l’ha accompagnata. Fabrizio Frizzi l’ha tradita proprio con lei, una persona molto vicina alla coppia, specie al presentatore; ecco di chi si tratta.

Un amore sbocciato per caso e naufragato troppo presto

Rita Dalla Chiesa è una conduttrice molto nota e molto apprezzata, per anni l’abbiamo vista destreggiarsi in diversi programmi, soprattutto Forum. Elegante, raffinata, intelligente, Rita ha dato tanto alla televisione italiana così come Fabrizio Frizzi, morto nel 2018, il quale è stato il marito della conduttrice.

Il matrimonio tra i due è naufragato, a metterci lo zampino un’altra donna molto vicina al conduttore. La donna è molto legala alla sua famiglia, in questi giorni si è vociferata di una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip come concorrente, Rita non ha fatto mistero che le piacerebbe molto ma non ha il coraggio di lasciare da sola la figlia Giulia, il nipote Lorenzo ed il suo amato cagnolino.

Ecco chi era l’amante di Fabrizio

Rita credeva nel matrimonio con Fabrizio avvenuto nel 1992, i due si sono conosciuti negli anni ’80 durante la trasmissione di Tandem. La conduttrice era più grande del conduttore di 10 anni, inizialmente la storia fece scandalo ma poi la coppia ha conquistato il pubblico e diversi consensi.

Dopo alcuni anni, Rita ha voluto far sapere a tutti chi era l’amante di Fabrizio, ovvero una corista di Domenica In: “È stato per colpa di una di queste signorine che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli”.

Mi ha tradita con Graziella De Bonis

Rita amava moltissimo suo marito, questo tradimento l’ha fatta soffrire tantissimo. Nonostante gli sforzi non è riuscita a perdonalo e per questa ragione ha deciso di farla finita. Dopo alcuni anni Fabrizio si è risposato con l’ex Miss Italia Carlotta Mantovan con la quale ha messo al mondo la piccola Stella.