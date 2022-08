“È in terapia” il doloroso dramma di Sangiovanni. La confessione

Il giovane ex allievo di “Amici” ha vissuto una brutta esperienza che lo ha costretto a chiedere aiuto. La notizia ha sconvolto i fan.

All’attivo ha 21 dischi di Platino e un quinto posto all’ultima edizione di “Sanremo 2022”. Parliamo di Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, secondo finalista all’edizione 2021 di “Amici” che invece ha dato la vittoria alla fidanzata Giulia Stabile con cui fa coppia fissa da ormai due anni.

Il giovane cantante vicentino è sulla cresta dell’onda, un vero idolo delle folle sempre sorridente e spensierato.

Eppure la sua vita non è sempre stata così, più volte ha raccontato dei frequenti episodi di bullismo che lo hanno sconvolto al liceo che sono stati un vero macigno da superare. Nella sua vita però gli è accaduto ben altro di peggio che lo ha costretto ad andare anche in terapia.

Sangiovanni ha chiesto aiuto, troppo forte il dolore

Il 19enne non ha mai negato di aver sofferto di sbalzi d’umore per colpa degli haters che lo perseguitano sui social e durante i suoi concerti.

Ha ribadito questa situazione di malessere anche durante la recente intervista rilasciata ad Oggi in cui ha svelato di aver fatto ricorso ad un aiuto psicologico per molti mesi proprio per via dello stato emotivo in cui si trovava. Ecco le sue parole.

Come sta oggi Sangiovanni, la nuova realtà del cantante

“Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni e, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: ‘Nella vita non combinerai mai nulla’.

Sangiovanni ha spiegato che per molto tempo si è rinchiuso in se stesso, soprattutto per le recenti provocazioni che gli erano state fatte, tanti i messaggi sui social che gli auguravano persino la morte.

Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventata il problema.

Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto. Senza pensarci un attimo ha così deciso di andare in terapia dove è stato curato nel profondo.

Ora la sua vita è migliorata moltissimo e riesce ad andare oltre quello che gli viene detto anche se deve far ricorso a tutte le sue forze, ed in tutto questo il supporto di Giulia è incredibile per crescere come uomo e professionista.