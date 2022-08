600000 Follower su Tik Tok, Natasha e Jenny: tutto sulle due sorelle Martino – VIDEO

Natasha e Jenny, le due sorelle Martino che hanno spopolato su Tik Tok. Scopriamo qualche curiosità sul loro conto.

E’ impossibile non averle notate nei per te di Tik Tok, Natasha e Jenny, stanno letteralmente spopolando sui social. La classica frase, “Vi faccio vedere cosa ha comprato stamattina mio padre per colazione“, è ormai il tormentone dell’estate.

Natasha ha 20 anni e vive in Calabria, ha iniziato a fare video quasi per gioco ed in pochissimo tempo i follower sono arrivati a 600000, una cifra da record che fa indivia anche ai vip. I trend proposti dalle sorelle Martino sono molto genuini e semplici, sono ghiotte di schiacciata, capicollo e salamina e questa loro spontaneità piace moltissimo ai fan in un modo dove l’artefatto è diventato un must.

“Saluta Je”, il nuovo tormentone social

Natasha è una ventata d’aria fresca, in modo molto semplice racconta le sue giornate e quella della famiglia, spesso e volentieri è accompagnata da sua sorella Jenny, più piccola di lei alla quale dice in ogni video: “Saluta Je”, infine c’è anche Salvatore, spesso menzionato ma poco ripreso nei trend, poiché molto timido.

Natasha e Jenny sono molto dolci, sono delle ragazzine ingenue che amano godersi le giornate in modo semplice, al mare, facendo shopping e uscendo per fare commissioni con la mamma.

Natasha Martino e i commenti poco carini

Per quanto siano amate, le sorelle Martino vengono spesso prese in giro dai leoni da tastiera. Dal momento che Natasha posta tutto, ma proprio tutto della sua vita, talvolta volano insulti sul modo di cucinare, il modo di ballare, il modo di vestire ed anche di parlare.

Le risposte sono spesso epiche, sotto alcuni video degli haters invitano le sorelle a partecipare al programma Vite al limite in onda su RealTime che mostra come persone particolarmente obese seguano un programma alimentare e si sottopongano ad un intervento di chirurgia bariatrica, senza perdersi d’animo Naty controbatte: “Aspetta che adesso rido!”.

Il mondo visto con gli occhi di due ragazzine

Ma nonostante i commenti cattivi Natasha e Jenny continuano la loro vita, divertendosi moltissimo in giornate fatte di piccole ma grandi cose.