Chanel Totti mette in guardia i followers, è lapidaria: “quando parlano di…” – VIDEO

Chanel Totti posta un messaggio social che ha fatto storcere il naso ai fan: cosa ha voluto dirci la figlia di Ilary Blasi e Francesco? Scopriamolo insieme

Nessun periodo è mai stato più turbolento di quello che la giovanissima Chanel Totti sta attraversando proprio adesso. Oltre a ritrovarsi ad affrontare il divorzio dei genitori Ilary e Francesco, la 15enne sta facendo i conti con l’invadenza della stampa.

Sono moltissime, a questo proposito, le testate che indagano sui motivi della rottura tra la padrona di casa de “L’isola” e il pupone, il quale starebbe già vivendo la sua favola d’amore con la nuova fiamma Noemi.

Chanel, che sta dimostrando grande maturità, cerca di condurre la sua vita come se nulla fosse accaduto, noncurante dell’accanimento dei media. Uno degli ultimi messaggi postati su TikTok, tuttavia, non poteva far a meno di attirare l’attenzione degli utenti. Di cosa si tratta?

La figlia di Ilary e Francesco è una star dei social: il profilo TikTok da quasi 60mila followers

Chanel Totti, si sa, negli anni è divenuta una star dei social al pari dei due genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Il suo secondo profilo TikTok ufficiale, allo stato attuale, conta di ben 60mila fan.

Nelle scorse settimane, come era logico che accadesse, la giovane ha centellinato le proprie pubblicazioni sui social. Con ogni probabilità, Chanel ha avuto bisogno di prendersi una pausa dal mondo dei media, conseguentemente a quanto accaduto tra la mamma e il papà.

Ora che la 15enne è tornata a postare regolarmente, una delle sue ultime clip di TikTok pare esser finita nell’occhio del ciclone. Si tratta di una clip in cui la figlia di Francesco e Ilary manderebbe un messaggio ad una persona in particolare.

Chanel Totti, il messaggio che ha fatto storcere il naso ai fan: l’ha pubblicato su TikTok – VIDEO

La canzone scelta da Chanel Totti come sottofondo del suo ultimo video non ha mancato di suscitare parecchie domande nei suoi fan. La 15enne, in lip-sync, sembra cantare rivolgendosi a qualcuno di particolare.

“Non mi importa mai di nessuno, ma faccio la guerra quando parlano di te”

riporta il singolo, che la figlia di Francesco e Ilary dimostra di conoscere alla perfezione. A chi sarà rivolta questa frase a dir poco emblematica? Probabilmente, ad una persona speciale che avrebbe decisamente stregato il cuore della giovanissima.