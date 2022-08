Fedez: sapete quanto guadagna all’anno il famoso rapper milanese? La cifra ha lasciato tutti senza parole, nessuno si sarebbe mai aspettato così poco

Fedez è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero giovanissimo e, nonostante la sua età, riuscì a fare la differenza in un genere musicale che in Italia veniva spesso criticato.

Fedez: la sua storia d’amore con Chiara Ferragni

Col passare degli anni ha fatto tantissime cose, ma di certo non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscito a sposarsi e a diventare padre entro i trent’anni.

Invece la sua vita è completamente cambiata quando, nella sua quotidianità, è entrata Chiara Ferragni. Fin dal primo momento ha capito che sarebbe stata lei la donna della sua vita e ha fatto del suo meglio per corteggiarla e riuscire a fare breccia nel suo cuore. La sua insistenza, la sua dolcezza e la sua dedizione sono riusciti a fare centro: nel giro di una estate, lui e Chiara sono diventati ufficialmente una coppia.

Fedez e Chiara sono una delle coppie più ricche del momento. Infatti vengono spesso criticati per questo motivo, ma loro hanno imparato a gestire i famosi leoni da tastiera.

Fedez: quanto guadagna all’anno il famoso rapper

Fedez spesso ha scherzato sul fatto di essere povero in confronto a sua moglie, in molti non ci credevano ma quando hanno saputo quanto guadagna di fatto il cantante, sono rimasti piuttosto sconvolti.

Infatti Federico percepisce circa 130mila euro all’anno, a differenza di Chiara che guadagna molto più di lui. In ogni caso sono comunque tantissimi soldi e certamente possono permettersi la loro vita agiata.