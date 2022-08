Il Volo, quel “pancino toglie tutti i dubbi” e commuove i fan. New entry in famiglia, lei lo mostra a tutti – FOTO

I fan del trio musicale Il Volo non trattengono l’emozione, la famiglia si allarga e quel pancino messo in bella mostra fa capire tutto.

E’ un momento davvero unico per il trio musicale Il Volo, presto ci sarà una new entry e tutti non riescono a trattenere l’emozione, soprattutto i fan. A postare lo scatto che toglie ogni dubbio è proprio lei, che finalmente ha deciso di farlo sapere a tutti. Una notizia simile riempie di gioia, l’arrivo di una nuova vita è sempre un momento unico e speciale che deve essere festeggiato in ogni momento.

Il Volo, un trio nato tanti anni fa per caso

Ne hanno fatta di strada il baritono Gianluca Ginoble e i due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto. I ragazzi hanno esordito per la prima volta nel talent show Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, in pochi sanno che fu un’idea del produttore Antonio Ricci quella di unirli in un unico gruppo dal momento che si presentarono singolarmente ai provini.

Gianluca, Piero ed Ignazio hanno dimostrato una notevole professionalità e padronanza del palcoscenico, nel tempo hanno accompagnato i grandi della musica come Andrea Bocelli, Ennio Morricone e tanti altri ancora. Le vicende, anche private, del trio, interessano molto ai fan e tra una storia Instagram e l’altra è stata data una bellissima notizia. Quel pancino in bella mostra toglie ogni dubbio.

Finalmente ci sarà qualcuno/a in più, ecco di chi è figlio/a

Com’è noto, Ignazio Boschetto è felicemente fidanzato con la coreografa e ballerina brasiliana Ana Paula Guendes, e proprio la professionista che sul suo profilo social ha annunciato il lieto evento, la foto è inequivocabile.

Lo scatto in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, ma avete capito di chi si tratta? E’ una delle più care amiche e colleghe di Ana che mostra a tutti il suo bel pancione.

Nipotina o nipotino? Al momento non si sa

Ma a prescindere dal genere del nascituro sappiamo che Ana ed Ignazio saranno degli zii perfetti, sempre pronti ai aiutare e tendere la mano nel momento del bisogno.