Jane Alexander si racconta: l’esperienza al GF, la carriera e l’amore

Jane Alexander si racconta nel corso di una intervista ad un famoso settimanale. Il commento dell’attrice sulla sua esperienza al GF Vip e la sbandata per Elia Fongaro

Una delle protagoniste della terza edizione del Grande Fratello Vip ha recentemente fatto alcune interessati dichiarazione al noto settimanale Diva & Donna. Stiamo parlando della vj di Mtv, nonchè attrice Jane Alexander. Parole che hanno ripercorso un momento complesso e profondo della sua vita.

Le sue parole sull’esperienza al Grande Fratello Vip e le ripercussioni sulla carriera

La anglo-italiana ha parlato della sua esperienza al GF e di come un percorso del genero possa essere al tempo stesso bellissima e complesso.

“Tutti dovrebbero fare il GF Vip almeno una volta nella vita!. Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”. Se da una parte questa esperienza le ha permesso, quindi, di fare un percorso personale molto profondo e importante, dall’altra, purtroppo, l’ha molto limitata a livello professionale.

La passione con Elia Fongaro e la pace fatta con il suo storico compagno

Ha commentato anche la sua infatuazione per Elia Fongaro, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip «Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante».

Ora l’attrice è tornata con il suo compagno Gianmarco Amicarelli, che aveva lasciato proprio a causa di questa sbandata e con il quale si è ritrovata dopo il distacco, avvenuto durante la partecipazione al programma televisivo di Canale Cinque.