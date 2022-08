Lidl, arriva il regalo dell’anno: la cifra a 4 numeri che fa gola agli italiani

La Lidl ha regalato a tutti gli italiani una ghiotta possibilità di guadagno. Scopri tutti i dettagli per ricevere questo meraviglioso premio.

I clienti dei supermercati italiani stanno riscontrando diverse difficoltà durante la spesa giornaliera. I prezzi alle stelle non agevolano difatti gli acquisti dei prodotti e così diventa alto il rischio di vedere insoddisfatti i compratori.

Diventa dunque quasi consigliabile se non necessaria la ricerca al supermercato del risparmio. Approfittando degli sconti a disposizione, gli italiani possono portare a casa una giusta quantità di alimenti e restare dunque soddisfatti.

Tra le molteplici catene della grande distribuzione alimentare, la preferenza sulla spesa ricade molto spesso sul supermercato Lidl.

L’azienda, in quasi tutti i periodi dell’anno riserva sorprese importanti nel settore degli sconti. Tuttavia l’assidua frequentazione e i numeri in aumento di clienti e compratori all’anno ha spinto gli addetti a regalare loro qualcosa di speciale

Lidl, il regalo indimenticabile per gli italiani: approfittane anche tu prima della scadenza!

I clienti del supermercato Lidl hanno la possibilità di usufruire di diversi sconti o buoni spesa durante l’anno.

Quest’anno gli addetti alla produzione, considerate le molteplici adesioni hanno offerto agli italiani una ghiotta possibilità di ottenere un capitale economico importante.

Siamo sempre nel settore della spesa e più nel dettaglio nel comparto “buoni”. Il generale aumento di prezzi non sarà più una preoccupazione per gli italiani, che fino al prossimo novembre potranno usufruire di un regalo vero e proprio dalla Lidl.

L’azienda ha messo in palio ben 50 buoni spesa attraverso un concorso a premi, così pubblicizzato

“non farti scappare l’occasione con: “la tua opinione conta””

Gli italiani potranno spendere una qualsiasi cifra in qualsiasi punto vendita “Lidl” e al termine di essa potranno recarsi alla cassa per richiedere i moduli di partecipazione per il concorso.

Sarà necessario conservare lo scontrino rilasciato dall’azienda. Qualora si venisse selezionati come “vincitori” durante l’estrazione in programma il 28 Novembre 2022 bisognerà esibire il biglietto in cassa, per riscuotere l’eventuale vincita, pari a 1.000 euro!