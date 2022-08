Paola Barale, temperature roventi in acqua: reggiseno in bilico. Curve incontenibili – FOTO

Paola Barale esce allo scoperto in acqua e accende l’estate tutta d’un fiato. Il reggiseno ‘crolla’ a prima vista: pazzesca!

L’attrice e showgirl italiana di Fossano, Paola Barale ha messo in mostra tutte le caratteristiche più encomiabili del suo repertorio.

L’ex coniuge di Gianni Sperti, famoso opinionista di Uomini e Donne non ha lasciato scampo alla concorrenza delle vip dell’estate. Come ai vecchi tempi, la bella Paola ha lasciato il segno con un fisico straripante che va al di là di ogni immaginazione.

Gli anni per lei non sembrano passare quasi mai, nonostante la carta d’identità non più brillante come un tempo. Poco tempo fa circolava una voce sospetta su di lei e l’improvvisa sparizione dalla circolazione.

Il post condiviso su Instagram dell’ultima ira, invece ha il sapore del riscatto o meglio della smentita ufficiale a tutti gli effetti.

Paola Barale lascia il segno in acqua: il reggiseno non contiene quasi nulla. Le FOTO da impazzire

Ammirare la bella e famosa attrice, Paola Barale in questa versione non è una cosa da tutti i giorni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Tirata inconsapevolmente nel calderone delle critiche a proposito di un’eventuale sparizione dalla tv e dalla circolazione, l’attrice di Fossano risponde così a tutti gli haters che la volevano già ai margini dello spettacolo.

In realtà, l’ex di Gianni Sperti sta trascorrendo un’estate indimenticabile tra lunghe passeggiate e relax al mare. L’ultima foto condivisa sul proprio profilo ha messo i fan nelle condizioni di sognare ad occhi spalancati.

La showgirl italiana predilige un contesto panoramico sublime, indossando un costume mozzafiato. I commenti dei follower di Instagram non ammettono ripensamenti

“reggiseno color bianco “farina” che fatica a contenere l’esplosività delle curve”

Paola viene così beccata a fare il bagno, fino ad uscire allo scoperto in una versione insolitamente affascinante e del tutto attraente.

L’attrice dai capelli biondi ha scelto dunque il momento migliore per mettersi in mostra e rilanciarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo.