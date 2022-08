Un posto al sole, l’attore protagonista racconta: “Io e il mio tumore”

Patrizio Rispo torna a parlare della sua malattia per dare dei consigli a chi si trova nella stessa sua situazione, ecco cosa ha rivelato a Ok salute e benessere.

Da tutti conosciuto per essere uno degli attori storici di Un posto al sole, nella serie è Raffaele Giordano e nella vita Patrizio Rispo. Molto amato dal pubblico italiano, ha conquistato nel corso del tempo stima e affetto da parte dei fan che lo ammirano e lo supportano in ogni situazione.

L’artista, qualche tempo fa, si è lasciato andare a delle rivelazioni sulla sua vita privata che l’ha messo a dura prova. Scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Patrizio Rispo, la storia della malattia: come sta adesso

L’attore di Un posto al sole per un determinato periodo è stato costretto a fermarsi e a riflettere sulla sua vita. Qualche tempo fa gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata.

Così ha raccontato a Ok salute e benessere che

Vista questa anomalia ho subito iniziato ad approfondire e dopo numerosi altri accertamenti mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in fase iniziale, localizzato nella zona apicale della ghiandola. C’era poco da fare, mi dissero i medici, il tumore andava operato

Il tumore alla prostata

E’ stato grazie ad una serie di analisi che ha scoperto di essere malato, dal momento che il valore del PSA era più alto della norma. Così dopo altri accertamenti e dubbi, ha deciso di operarsi.

Ma il giorno dell’intervento per una serie di eventi, l’operazione è saltata e l’attore non ha più voluto operarsi ma continuare a controllare il suo male che era ancora al primo stadio. Per sei anni si è sottoposto con costanza ai dovuti accertamenti fino a quando l’operazione è diventata inevitabile. Così ha spiegato

cinque mesi fa, uno degli esami di routine ha evidenziato un cambiamento nelle caratteristiche iniziali del mio tumore. È stato in quel frangente che il professor di Lauro ha deciso di sottopormi a un’operazione, avvalendosi di una nuova tecnologia non invasiva a ultrasuoni focalizzati che ha permesso di eliminare, in una sola seduta operatoria, i tessuti cancerosi, senza la necessità di ricorrere successivamente alla radioterapia

Oggi sta bene, ma deve continuare con i controlli di routine. Segue una vita regolare e uno stile sano e corretto. La medicina e la prevenzione sono stati fondamentali per guarire.