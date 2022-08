Una ragazza di origine polacca è stata uccisa da un pirata della strada mentre tornava dai festeggiamenti per la vigilia del 15 agosto. Presenti al momento dell’incidente anche due amici della vittima. Il colpevole è fuggito, abbandonando l’auto.

Le giornate festive legate al tanto atteso weekend lungo di ferragosto hanno comportato anche quest’anno alcune vittime, in particolar modo causate da gravi incidenti stradali; malgrado i controlli aumentino in questo caotico periodo estivo, sono sempre tanti i giovani e non solo, che restano coinvolti in questo tipo di tragedie. La medesima sorte è toccata anche a Agata Izabela, una ragazza di 34 anni di origini polacche, che stava trascorrendo le vacanze al mare a Castel Volturno.

Le prime ricostruzioni e la fuga del pirata della strada. La vittima è morta sul colpo

Insieme a due suoi amici stava rientrando dai festeggiamenti del 14 agosto, quando improvvisamente è stata uccisa da una macchina in corsa. Il pirata della strada , che probabilmente ha perso il controllo dell’auto, dopo essersi accorto dell’accaduto ha proseguito scappando e senza prestare alcun tipo di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpevole sarebbe fuggito dal luogo dell’impatto e avrebbe abbandonato la sua auto, una Nissan Micra, lungo la strada. L’incidente è avvenuto sulla SS Domiziana all’altezza del km 34, non molto distante dell’incrocio con via Napoli, verso le cinque del mattino.

Il colpevole, dopo l’incidente, avrebbe abbandonato la sua Nissan Micra durante la fuga

Nonostante i suoi due compagni di viaggio abbiano immediatamente allertato il 118, per la ragazza non c’è stato niente da fare ed è morta sul colpo, dopo essere stata scaraventata a qualche metro di distanza dal punto della brutale collisione.

La polizia stradale sta indagando sul caso, per ora con un fascicolo contro ignoti con l’accusa di omicidio e omissione di soccorso, e proprio in queste ore si sta cercando di ricostruire più nel dettaglio la dinamica dei fatti. Per la salma è stata confermata una ispezione autoptica da parte del medico legale, che avverrà nei prossimi giorni. Risultati più dettagliati potrebbero essere resi noti a breve. Intanto prosegue senza tregua la caccia all’uomo.