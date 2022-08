Renato Pozzetto ricoverato in ospedale: la reazione del figlio Giacomo

L’attore Renato Pozzetto, 82 anni, ha trascorso gli ultimi quattro giorni in ospedale: la reazione del figlio Giacomo

Un’estate sicuramente complicata per Renato Pozzetto, 82 anni lo scorso 14 luglio, ricoverato in ospedale da quattro giorni. Dopo la scomparsa del fratello maggiore Ettore, verificatasi di recente, ora è l’attore vincitore di due Nastri d’argento ad attraversare un momento a dir poco delicato in termini di salute.

Ad aver dato l’annuncio del suo ricovero sono stati alcuni quotidiani locali, i quali riferiscono che Pozzetto si trova presso l’Ospedale di Circolo di Varese da venerdì 12 agosto scorso, nonostante non si conosca con precisione il suo stato di salute.

Sempre secondo le fonti, l’attore sarebbe stato colto da un malore improvviso. Un episodio non isolato per quel che riguarda Pozzetto, che solamente due anni fa subì un primo ricovero presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Renato Pozzetto ricoverato presso l’Ospedale di Varese: le condizioni del comico 82enne

Esponente di spicco della comicità italiana, l’attore vincitore di ben due Nastri d’argento e un David di Donatello si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Circolo di Varese, come riferisce la stampa locale.

Nonostante non siano ancora state diffuse informazioni ufficiali, le condizioni di Renato Pozzetto, dopo quattro giorni di ricovero, sembrerebbero in lento miglioramento. I giornali parlano di un malore che avrebbe colto improvvisamente l’attore 82enne.

Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di problema che, due anni fa, causò a Pozzetto un primo ricovero presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nulla, tuttavia, è stato ancora confermato da fonti ufficiali. Il comico, stando a quanto è trapelato, starebbe fortunatamente migliorando di giorno in giorno.

Renato Pozzetto in lento miglioramento: la reazione del figlio Giacomo al ricovero

L’attore, sposato con Brunella Gubler sino al giorno della morte di quest’ultima, ha avuto dalla sua compagna di vita i figli Giacomo e Francesca.

La stampa, in virtù del rapporto speciale che legherebbe l’82enne e il figlio maggiore, si aspettava che quest’ultimo, a fronte del ricovero di Pozzetto, rilasciasse nell’immediato una dichiarazione.

Giacomo, tuttavia, ha deluso le aspettative dei giornalisti preferendo non esprimersi sulle condizioni di salute del padre.

Il figlio di Pozzetto, anche in una situazione così difficile, non ha rinunciato alla riservatezza che lo ha sempre contraddistinto.