Vic De Angelis, il gesto incredibile durante un concerto: mai così scatenata prima d’ora – VIDEO

Victoria De Angelis, il gesto incredibile durante un concerto: la bassista dei Maneskin non era mai apparsa così emozionata e incredula

La fama dei Maneskin sta continuando a crescere giorno dopo giorno. La band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision in onda pochi mesi dopo rimane sul tetto del mondo in qualità di rock band dal sound travolgente e attualissimo.

I quattro membri del gruppo musicale, che hanno raggiunto la notorietà grazie ad “X-Factor”, stanno portando avanti i concerti estivi in attesa dell’arrivo del prossimo inverno. A partire dal febbraio 2023, infatti, la band sarà impegnata in una tournée che inizierà dai palcoscenici europei, fino ad approdare nel Nord America.

Maneskin sulla cresta dell’onda: il successo mondiale della band nata a “X-Factor”

Non accenna ad arrestarsi il successo strameritato dei Maneskin, che divennero famosi in tutto il mondo grazie al singolo “Zitti e buoni“, portato sul palcoscenico del Festival di Sanremo prima e su quello dell’Eurovision Song Contest poi.

I concerti della rock band – tutti rigorosamente sold out – continuano a svolgersi tra le città più suggestive del Bel Paese, in attesa che prenda avvio il tour mondiale previsto per il prossimo inverno.

Il gruppo musicale che esordì ad “X-Factor”, a questo proposito, si sta preparando per una tournée che lo vedrà impegnato nel Nord America e in tutta l’Europa. Un traguardo che i quattro artisti, di certo, non si sarebbero mai sognati di raggiungere.

Di fondamentale importanza è il rapporto con i fan, che i Maneskin coltivano sia attraverso i canali social, sia durante i concerti stessi. All’incirca un mese fa, proprio durante un’esibizione dal vivo, Victoria De Angelis non mancò di rendersi protagonista di un gesto davvero incredibile nei confronti di un ammiratore.

Vic De Angelis, il gesto incredibile nei confronti di un fan: non era mai accaduto prima d’ora

Alex Turriziani Colonna – questo il nome dell’utente che ha postato il cliccatissimo video su TikTok – è stato il fortunato che, durante uno degli ultimi concerti dei Maneskin, ha potuto beneficiare di un gesto eclatante da parte di Victoria De Angelis.

La bassista, accortasi del tatuaggio con la scritta “Maneskin” che il giovane reca sull’avambraccio, lo ha invitato a salire sul palcoscenico per la chiusura del concerto.

Il giovane, a dir poco emozionato e incredulo, non ha mancato di condividere la propria gioia con i followers di TikTok, commentando il tutto con la seguente frase: “mi hanno fatto salire sul palco, vi prego non svegliatemi!!“.