Al Bano e Romina, la verità è sconvolgente: “Ci hanno visti mentre…”. Situazione paradossale, li hanno scoperti proprio LORO

Al Bano e Romina ne hanno combinata un’altra, sono stati visti mentre….La situazione è paradossale e loro hanno reagito così.

Non si sa se ridere o piangere, le avventure dei due cantanti tengono ancora banco tra le notizie di gossip, sono stati scoperti in atteggiamenti non consoni e la reazione è stata sconvolgente. Chi l’avrebbero detto che potessero fare una cosa simile alle spalle di tutti.

Una storia lunga una vita…ecco com’è cominciata

Al Bano Carrisi e Romina Power si sono incontrati per la prima volta negli anni ’60, quando dopo la morte del padre, la cantante si trasferisce in Italia da Los Angeles (America). Sul set del film Nel sole, è stato amore a prima vista. Dopo una breve frequentazione i due hanno deciso di sposarsi, da questa unione sono nati: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior.

L’amore finisce nel 1994 a causa di una tragedia che ha colpito la famiglia. La primogenita Ylenia, all’inizio dell’anno scompare improvvisamente nel nulla. Dopo anni di ricerche, depistaggi e buchi nell’acqua, la ragazza non è mai stata ritrovata ed una sentenza emessa dal tribunale ha chiuso in maniera definitiva le indagini dichiarandola morta.

Ecco come sono stati beccati Al Bano e Romina ma soprattutto da chi…

Molteplici sono le vicende più o meno divertenti che riguardano Al Bano e Romina, che nonostante gli anni trascorsi, rimangono una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico in Italia. Una confessione alquanto sconvolgente, fatta dalla regina di Canale 5, Maria De Filippi, ha fatto sorridere gli ospiti presenti in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘙𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢 & 𝘈𝘭 𝘉𝘢𝘯𝘰 𝘔𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 (@albanoerominapower_fanpage)

I due cantanti furono ospiti del serale di Amici, si esibirono con il celebre brano Ci sarà, tra una chiacchiera e l’altra, ecco che la padrona di casa sgancia la bomba.

“Mentre ci stavamo baciando sono arrivati i carabinieri per farci una multa”

Commentarono i due cantanti travolti dalle risate. In pratica, Al Bano e Romina, in tempi non sospetti, stiamo parlando degli anni ’60, si appartarono per scambiarsi qualche effusione. Beccati dai carabinieri rischiavano di dover pagare una multa, evidentemente per atti osceni in luogo pubblico. L’artista americana inventò subito una scusa per evitare la sanzione, ovvero che la scena alla quale avevano assistito le forze dell’ordine era la prova di una scenda di un film. Così facendo, Al Bano e Romina la scamparono tra grosse risate.