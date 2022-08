Ambra Angiolini rivela: “Ecco quando ho fallito”. Tutti in lacrime

Ambra Angiolini a cuore aperto stupisce tutti: l’ammissione che non aveva fatto fino ad ora, è piena di emozioni

È uno dei volti più amati del grande schermo e non solo. Artista a 360 gradi che si divide tra recitazione, tv e radio, Ambra Angiolini sarà il nuovo volto di uno dei programmi più amati: “X-Factor”. Sarà lei insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico a comporre la giuria.

Per Fedez è un piacevole ritorno nel talent show dopo il suo debutto, a soli 24 anni, aggiudicandosi il titolo di giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di “X-Factor”. Per Ambra come per gli altri è la prima volta ma dalle anticipazioni trapelate tramite i social, si annuncia una stagione molto interessante.

Ambra Angiolini ed il rapporto con i figli

In vista dell’inizio del programma, Ambra Angiolini, reduce dalla rottura con Massimiliano Allegri, si è raccontata in un’intima intervista a Vanity Fair.

L’artista si è lasciata andare aprendo la porta della sua vita privata, tra amori che vanno e vengono e quello incondizionato per i suoi figli, Jolanda e Leonardo, nati dalla storia d’amore con Francesco Renga.

L’ex di “Non è la Rai” ha usato parole meravigliose per descrivere i suoi figli: Jolanda l’ha paragonata all’universo, colei alla quale si rivolge quando è in crisi. Leonardo invece come “la persona che mi mette più in crisi al mondo”.

L’unico fallimento di Ambra: la confessione

Spazio poi anche all’amore, quello che al momento nella vita di Ambra sembra non esserci. Dopo un periodo difficile, anche a livello mediatico, l’attrice sembra aver ritrovato la pace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

A proposito di questo, infatti, proprio lei a Vanity Fair ha spiegato che non ha bisogno dell’amore per stare bene come la fine di un rapporto per stare male.

C’è però un solo fallimento che Ambra non si perdona e che ha affrontato con grandi difficoltà:

“L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli”

Ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile dopo la fine della loro storia, così brutto da essere caduta in depressione, ma per lei è stato giusto: “era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione” ha precisato.