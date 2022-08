“Dai un’occhiata allo specchio, ti cambia la vita”, Arisa le FOTO parlano da sole e…

Il carosello di foto che la cantante ha postato poche ore fa racconta tanta voglia di amare e di essere ricambiata. Una fan però le dà la risposta più bella.

Il 20 agosto compirà 40 anni, un momento di svolta per lei dopo quest’ultimo anno di grande trasformazione personale come donna e artista.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, in queste settimane è uscita con il suo ultimo album ‘Ero romantica’ che sta portando in tour in giro per l’Italia con un successo incredibile e il tutto esaurito ad ogni tappa.

La cantante è molto diversa da come l’abbiamo conosciuta al suo esordio nel mondo della musica nel 2009 con ‘Sincerità’, insicura, impacciata, timida e anche più mascherata da abiti ampi e occhiali vistosi.

Il 2022 è un anno di rinascita sotto tutti i punti di vista, anche emotivo e sentimentale.

Arisa fa innamorare, il carosello di foto è sublime

Questa maturazione importante ha suscitato il clamore della stampa che oggi la segue nella sua metamorfosi, sui social infatti appare bellissima con una ritrovata forma fisica che fa invidia anche alle colleghe più giovani dello showbiz.

In una recente intervista al Corriere ha spiegato il motivo della perdita di peso così repentina:

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Arisa ora è alla disperata ricerca di un amore vero, dopo aver trovato se stessa manca solo qualcuno a cui dare affetto.

Foto da perderci la testa, Arisa come mai l’avete vista

Nel post-carosello di foto postate dalla cantante poche ore fa la vediamo posare per uno shooting realizzato dalla fotografa ecclettica Camilla Camaglia che ha scelto di portare la cantante all’interno di uno studio di danza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Specchi sulle pareti e sbarre al muro, Arisa indossa un abito di maglia nera molto attillato del brand Salvatore Vignola che le fascia i fianchi e le scopre l’addome piatto e le braccia toniche.

Una moderna ballerina alla ricerca di un IO ancora incompleto, un amore eterno a cui affidarsi. Tra gli scatti campeggia anche la scritta “I’m always with you”, “sono sempre con te”, recita.

Una fan però sopraffatta da tanta gratitudine per la vita ed il sorriso di Arisa che amana gioia, non ha potuto non evitare di lasciarle il messaggio più bello tra i commenti:

Se stai aspettando la persona che ti cambierà la vita, dai un’occhiata allo specchio 😉💖

Oltre 9mila like in poche ore per lei che è diventata la migliore versione del sè interiore e fisico, che piace ai follower e sta facendo impazzire la stampa di gossip.