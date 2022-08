Chanel Totti, dopo la separazione dei genitori ha deciso di fare così: adesso è chiaro a tutti

Chanel Totti, prima si espone e poi? Basta guardare quello che sta facendo e tutto è molto chiaro: non ci sono dubbi

L’estate prosegue come il gossip intorno all’ormai ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti che continuano a tenere alti i riflettori su di loro. Dato per assodato che il Pupone sia sempre più vicino a Noemi Bocchi, adesso spunta finalmente il nome che sarebbe al fianco della sua ex moglie.

Negli ultimi giorni, infatti, il nome della conduttrice de “L’Isola dei famosi” è stato avvicinato a quello di Cristiano Iovino, personal trainer già conosciuto per altre relazioni con donne dello spettacolo. Secondo il Corriere della Sera tra Ilary e l’aitante giovane ci sarebbe stato “un flirt o qualcosa d’altro” e che Totti avrebbe trovato i messaggi sul cellulare della moglie.

Chanel Totti e la dichiarazione sulla separazione

Quando si parla di Totti ed Ilary non c’è da dimenticare che nel mezzo ci sono sempre tre figli, tutti giovanissimi. Christian e Chanel sono più grandi e hanno vissuto tutto questo con il peso sulle spalle, Isabel dal canto suo si gode in modo più spensierato questi anni.

Se il primogenito non parla in pubblico di questo, Chanel che certamente è la più esposta a livello mediatico tramite i social, ha scelto un modo tutto suo di rispondere. “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma” con questa frase scelta come sottofondo di un suo video insieme alla sorellina, ha dato modo a tutti di immaginare che per lei il tempo risolverà le cose e che piano piano tutto tornerà in equilibrio.

Dopo questa esposizione cosa ha deciso di fare Chanel? Basta guardare il suo profilo Tik Tok e la risposta è a porta di mano.

Adesso tutto cambia: ecco cosa fa la figlia di Totti ed Ilary

Chanel Totti aggiorna costantemente il suo profilo TikTok con video e gallery di foto. La figlia del Pupone ha scelto però una linea precisa dopo la separazione. Dopo quell’accenno che tutti hanno interpretato come una sua “dichiarazione” sulla situazione familiare, ha cambiato strada.

Nessun riferimento, niente di niente ai genitori e alla sua famiglia. Solo video in cui canta o scatti molto apprezzati dai social. Per tutti Chanel è

Bellissima ed uguale a mamma Ilary

Il suo seguito social cresce sempre di più e lei continua a “sfornare” brevissimi video ed outfit sempre curati al massimo.