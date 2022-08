Estate in diretta, perde le staffe davanti a tutti: “mi sto agitando”. Roberta Capua costretta a intervenire

Estate in diretta, durante la puntata di quest’oggi è successo il finimondo: Gianluca Semprini perde le staffe davanti a tutti, deve intervenire Roberta Capua

Un argomento che ha scatenato un interessante e attualissimo dibattito, quello sviscerato a “Estate in diretta” durante la puntata di quest’oggi, mercoledì 17 agosto. Il talk si è aperto con un servizio dedicato alle recenti esternazioni di Christian De Sica, che non hanno mancato di far scalpore.

L’attore, senza mezzi termini, ha condannato tutti coloro che fanno un utilizzo improprio dei social network, arrivando a condividere ogni minimo aspetto della loro vita privata. “Ma certe persone non si sono rotte le paxxe? Possibile essere diventati così cafoni?” ha scritto De Sica sulle sue pagine social, dividendo a metà l’opinione pubblica.

A “Estate in diretta”, alcuni hanno dimostrato di sposare in pieno le affermazioni dell’attore. Altri, all’opposto, hanno tacciato De Sica di incoerenza, essendo stato lui stesso il volto di pellicole cinematografiche che, per molti anni, hanno proposto al pubblico la “cafonaggine” estremizzata ai massimi livelli.

Durante la diretta, tuttavia, è accaduto qualcosa di ben più grave a uno dei due conduttori. In procinto di perdere le staffe, Gianluca Semprini ha dovuto far appello alla collega Roberta Capua, che in men che non si dica ha preso in mano le redini della situazione.

“Estate in diretta”, Roberto Alessi contro De Sica: la stoccata clamorosa non ha ammesso repliche

Tra coloro che hanno criticato le esternazioni di Christian De Sica, nello studio di “Estate in diretta” vi era anche il noto giornalista Roberto Alessi.

Quest’ultimo, pur avendo dichiarato di stimare moltissimo il noto comico, si è mostrato in disaccordo con quanto da lui sostenuto. “Parla proprio lui che di cafonate ne ha proposte tante…” – ha esordito Alessi senza peli sulla lingua – “io penso semplicemente che serva una regolamentazione più severa“.

A difendere De Sica, in collegamento streaming, ci ha pensato lo stimato collega Massimo Boldi. Quest’ultimo, contrariamente ad Alessi, ha inteso in tutt’altra maniera le dichiarazioni del romano.

“Penso che Christian si riferisse all’ostentazione” – è intervenuto Boldi, prendendo le parti dell’amico – “quello che abbiamo rappresentato noi era solo cinema“.

Lo sfogo di De Sica, a quanto è parso, ha letteralmente diviso a metà gli opinionisti del talk di Rai 1. Prima che il dibattito potesse proseguire, tuttavia, il conduttore Gianluca Semprini ha preso la parola per condividere con il pubblico ciò che gli stava capitando in quel preciso momento. La Capua, rimasta letteralmente a bocca aperta, è dovuta immediatamente intervenire per riportare la calma in studio.

Gianluca Semprini perde le staffe a “Estate in diretta”: Roberta Capua costretta a intervenire

Proprio mentre si stava parlando degli aspetti negativi connessi al mondo dei social network, il conduttore Gianluca Semprini ha richiamato l’attenzione delle telecamere per condividere con il pubblico qualcosa di sconvolgente.

Con il telefono in mano, il giornalista ha letto ai presenti una serie di messaggi a dir poco offensivi che un utente, in anonimato, gli stava facendo arrivare tramite i social.

“Mi sta scrivendo in tempo reale, sono tutte volgarità” ha spiegato Semprini, paonazzo in volto e a dir poco furioso. Roberta Capua, notando il disagio del collega, è prontamente intervenuta per lanciare un servizio che servisse a calmare le acque.

“Fai benissimo, perché mi sto agitando” l’ha ringraziata Semprini, che il pubblico di Rai 1 non aveva mai visto in una simile condizione.