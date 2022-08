Marcel Jacobs è medaglia d’oro agli Europei di atletica a Monaco

Il campione olimpico in carica ha vinto il titolo europeo nei 100 metri, durante gli europei in corso, in Germania.

Medaglia d’oro per Marcel Jacobs nei 100 metri agli Europei di atletica leggera, in scena a Monaco di Baviera.

Il campione olimpico in carica era il grande favorito alla finale, nonostante venisse da un infortunio che lo aveva costretto al ritiro dai Mondiali a Eugene, negli Stati Uniti.

La gara che ha regalato a Jacobs la medaglia d’oro

Marcel Jacobs ha realizzato il suo miglior tempo stagionale, quello di 9.95, precedendo i britannici Zharnel Hughes e Jeremiah Azu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCELL JACOBS (@crazylongjumper)

E’ arrivato a Monaco in gran forma, martedì pomeriggio aveva vinto la semifinale e aveva dato l’impressione di potersi avvicinare al suo miglior tempo, quello di 9.80. Si è presentato alla finale con un cerotto sulla gamba sinistra ma è riuscito comunque a portare a casa la medaglia d’oro, corsa meno sciolta della semifinale ma la prestazione gli ha regalato comunque il miglior tempo.

Gareggiava anche un altro italiano, Chituru Ali che è arrivato però all’ottavo e ultimo posto.

Marcel Jacobs e il suo momento d’oro

Il centometrista italiano sta vivendo un momento d’oro, in tutti i sensi, grazie al suo talento e a quella prestanza fisica che l’ha reso il migliore atleta in carica.

All’età di 27 anni sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 ha vinto l’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100, a marzo 2022 ha ottenuto l’oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di Belgrado, in Serbia. A luglio, nonostante fosse strafavorito ai Mondiali di Eugene, è stato costretto al ritiro a causa di un piccolo infortunio.

Tuttavia, questo ha fatto sì che potesse rimettersi in forma e prepararsi al meglio per gli Europei di Monaco di Baviera che gli hanno regalato la medaglia d’oro.

Nel dopogara ha rilasciato un’intervista alla Rai in cui ha ammesso:

“Non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi era parso di aver corso nettamente meglio, in finale c’era tanta tensione e non sono partito bene. Il problema è successo prima della semifinale, ho sentito il polpaccio chiudersi. Ma ho chiuso gli occhi e ho cercato di fare quello che potevo. Alla fine è stata una semplice contrattura e nulla più. La metà delle persone pensava che io non sarei partito, essere qui e vincere mi fa capire che il lavoro che abbiamo fatto funziona. Con il lavoro giusto possiamo fare grandi cose. È stata una stagione abbastanza complicata e difficile. Arrivare a questo Europeo e portare la medaglia a casa è qualcosa di entusiasmante, mi da tanta fiducia”.

Ora, come lui stesso ha ammesso, la sua testa è tutta volta ai prossimi Mondiali che stavolta vuole affrontare nel migliore dei modi. Si svolgeranno il prossimo agosto a Budapest, dunque ancora davanti un anno di preparazione per il talento italiano.