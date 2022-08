Uomo armato di pistola semina il panico in una pizzeria: attimi di terrore a Napoli

Tentata rapina in una pizzeria di Napoli. Un 23enne è stato arrestato per aver sparato in aria mentre tentava di derubare l’incasso del locale, nel quartiere di Pianura.

La sera del 13 agosto, precisamente alle ore 20:30, è accaduto un fatto molto sgradevole nel quartiere napoletano di Pianura. Un’altra rapina, questa volta in una pizzeria, anche piuttosto famosa, sita in via Luigi Santamaria; all’interno del locale ha fatto irruzione un uomo armato di pistola, che ha sparato in aria colpendo il soffitto. L’intento del malvivente era farsi consegnare l’incasso dai proprietari, intimidendoli con uno colpo di d’arma da fuoco. I clienti, alcune decine seduti ai tavoli, in completo stato di shock hanno assistito al minuto più lungo della loro vita.

«In città situazione fuori controllo». L’allarmante dichiarazione dei cittadini

Il rapinatore, un 23enne napoletano con precedenti penali, è stato fermato e disarmato dai clienti stessi della pizzeria, dopo una colluttazione. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di prevenzione generale e le pattuglie dei commissariati di Pianura e di San Paolo, che hanno arrestato il giovane con l’accusa di tentato omicidio, tentata rapina e detenzione illegale di armi.

Allo spiacevole episodio hanno assistito anche alcuni bambini, che con le famiglie stavano mangiando all’interno del ristorante. Molti cittadini hanno criticato l’assenza di sicurezza e hanno dichiarato «In città situazione fuori controllo». Lamentano soprattutto l’assenza di telecamere di sorveglianza, anche se il fatto è stato interamente ripreso da quella interna al locale.

La risposta delle autorità alle critiche

L’accaduto ha scatenato non poche polemiche, alle quali le autorità hanno cercato di rispondere per placare il malcontento.

“Interi pezzi di città sono ormai nel pieno controllo della criminalità. I malviventi la fanno da padrone e commettono le loro scorribande in qualsiasi momento della giornata. I cittadini non si sentono più al sicuro e sono ormai esasperati, poiché da troppo tempo costretti a subire i soprusi di questi vigliacchi che a volto coperto, armi in pugno, distruggono il lavoro e i sacrifici di tantissime persone che ogni giorno con fatica portano avanti la propria attività”

ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Una situazione davvero critica, che ha allarmato ristoratori e imprenditori della zona