Royal Family, è tutto pronto per l’annuncio più drammatico: la crisi è già iniziata

Royal Family: vacillano tutte le certezze. Quello che sta succedendo è la cosa più funesta degli ultimi anni: il trono in bilico

Non c’è pace per la famiglia reale inglese. Con loro non ci si annoia mai, tanto che gli amanti del gossip non hanno modo di riposarsi. Pettegolezzi, indiscrezioni e rumors sono all’ordine del giorno così che Elisabetta non possa mai tirare un respiro di sollievo.

Se nei mesi scorsi sono stati i duchi di Sussex a tenere sulle spine la famiglia per poi abbandonare del tutto l’Inghilterra, gli obblighi di palazzo e anche i titoli, oggi c’è un’altra coppia che fa molto preoccupare. La più amata di tutti che secondo i ben informati sarebbe sul filo della separazione.

Kate e William, in crisi: le indiscrezioni

Dopo Harry e Meghan, ci pensano Kate e William a rovinare gli equilibri di Buckingham Palace. Ebbene sì, proprio loro che sono i super favoriti al trono, conquistano le prime pagine del gossip per via di grossi problemi che li porterebbero ad un passo dalla separazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Londres (@grandelondres)

Non solo tensioni tra la coppia ma anche un tradimento da parte di William. I pettegolezzi sono veloci ed insidiosi e arrivano dove nessuno vorrebbe. Dal palazzo ovviamente non trapela nulla ma di certo la notizia ha messo in crisi la corona.

I tabloid descrivono William come un marito infedele, che ha tradito la moglie diverse volte, anche quando Kate era in attesa del terzo figlio Louis.

Royal Family: gli indizi di crisi sulla coppia

I ben attenti hanno osservato alcuni dettagli che potrebbero indicare che la crisi è reale. Non solo perché Kate appare sempre più magra ma anche perché ha dei cerotti sulle dita. Per alcuni è il segno che la principessa soffra di bulimia da stress.

Oltre a questo le sue mani mostrano un altro dettaglio importantissimo: al dito Kate non ha più il prezioso regalo fatto dal marito per il loro fidanzamento. Si tratta dell’anello di Lady Diana da cui la donna non si è mai separata.

Un regalo importante e pieno di valore simbolico che però è sparito dalle sue mani in uno degli ultimi eventi pubblici nei quali la Middleton ha partecipato. E’ il segnala che la separazione è vicina?