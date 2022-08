La spesa non è più un lusso: il supermercato più conveniente è lui, nome impensabile

Stilata la lista dei 10 store più convenienti in cui poter fare la spesa sul territorio italiano: il migliore supermercato è in vetta alla classifica.

La classifica dei 10 migliori supermercati discount – in cui poter fare la spesa senza dover rinunciare alla convenienza – è stata finalmente stilata e pubblicata in queste ultime ore da una nota associazione italiana attiva sul campo dei consumi.

Spesa conveniente, la lista dei migliori 10 supermercati

Mentre l’attuale stagione estiva procede verso gli sgoccioli, gli italiani pensano inevitabilmente a quali saranno le priorità del rientro nella loro quotidianità. A tal proposito, visti già i numerosi rincari previsti a partire dal mese di settembre 2022, la lista delle dieci catene più convenienti in cui acquistare prodotto di qualità potrebbe garantire un inatteso risparmio.

La lista – confrontando i prodotti dei vari marchi e i loro rispettivi prezzi all’interno degli store su tutto il territorio – è stata redatta da “Altroconsumo”. Rispetto alle annualità passate sono molte le catene passate in sordina, favorendo al primo posto quella che si afferma – ad oggi – come la più vantaggiosa.

Il supermercato più conveniente: in cima alla classifica

In vetta alla classifica si trova ALDI ITALIA, che soltanto un giorno fa aveva proposto ai suoi clienti un modo salutare, alternativo e piuttosto economico – grazie al sottocosto proposto – di una colazione particolarmente golosa. A seguire, in seconda posizione, troviamo Eurospin.

A perdere inaspettatamente alcune posizioni – raggiungendo la settima, nonostante la recente conferma di un vantaggioso rapporto tra qualità-prezzo – si riconosce il marchio di origini tedesche Lidl. Quello di MD Discount, invece superato in sesta da Dpiù, si aggiudica con maggior fortuna il quinto posto, probabilmente in virtù delle novità proposte inserite tra le corsie in questi ultimi mesi.

IL PREZZO ALDI SI VEDE DAL MATTINO

Continuando la scalata – al terzo e quarto posto, rispettivamente – si trovano la catena Prix e Tuodì. In conclusione, lasciando spazio in ultima posizione al Todis, “Altroconsumo” mostra all’ottavo e al nono posto In’s e Penny Market.

Infine, è necessario aggiungere che, la precedente classifica ha tenuto conto anche dell’apertura di nuove sedi. Fattore che avrebbe permesso, di conseguenza, una maggiore affluenza di clienti nelle reti di hard discount e, soprattutto, una disponibilità più elevata di tipologie di prodotti differenti a prezzi sostenuti.