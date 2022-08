“Alla faccia del bicarbonato di sodio” Donna Imma di fuoco, Maria Pia Calzone lo fa vedere a tutti – FOTO

Maria Pia Calzone su Instagram è un vero fuoco. Gli ultimi scatti fanno tremare le ventenni: la vista è a prova di cuore

Una donna bella, carismatica, piena di talento e che non si piega davanti ai pregiudizi. Così possiamo descrivere Maria Pia Calzone, l’attrice che tutti ricordano per il ruolo di Immacolata Savastano, la Donna Imma della serie TV Gomorra.

Un ruolo da protagonista che l’ha forgiata e l’ha fatta entrare nel cuore degli italiani. La Calzone presto sarà in una nuova produzione televisiva su Rai 1, nelle vesti di un ispettore. Il ruolo doveva essere per uomo, poi le hanno proposto la parte e lei ha accettato ma ad una sola condizione: non cambiare nemmeno una virgola del copione.

Maria Pia Calzone e le battaglie sul set: no alle disuguaglianze

“Lo faccio solo se non cambiate una virgola, non addolcitelo: è un ispettore, conta la sua professionalità, non il genere” così Maria Pia Calzone, 54 anni, ha raccontato al Corriere della Sera come con questo episodio, solo l’ultimo, dice no agli stereotipi. La sua è una battaglia, dentro e fuori dal set, contro le disuguaglianze tra uomo e donna, contro la “supremazia” del genere maschile.

Di questo si era fatta portavoce anche nel suo personaggio iconico di Gomorra rivendicando il potere e l’ambizione, da sempre nelle mani solo degli uomini. E sempre lei di recente ha denunciato come per le donne oltre i 50 anni diventa sempre più difficile lavorare.

Il suo pubblico la ama anche per questo, per il suo essere così vera, battagliera ma anche simbolo di sensualità indiscussa. Avete visto gli ultimi scatti su Instagram? Un fuoco.

Donna Imma ed il lato B da favola: le FOTO

Tremano le ventenni davanti agli ultimi scatti pubblicati da Maria Pia Calzone. Donna Imma sgancia due foto a prova di cuore. Una vista mozzafiato quella che ci concede. Non il panorama della Sardegna, dive si trova in vacanza, che lei avrebbe voluto vedessero tutti, ma quello del suo fisico e del suo fondoschiena.

È il marito che scatta e non resiste ad immortalarla nella sua totale bellezza, in costume e con un fisico da fare invidia. Lo mostra a tutti ed è un’ovazione di complimenti:

“Arrivata una nuova ondata di caldo urbi et orbi 👩‍🚒🔥👩‍🚒🔥👩‍🚒🔥Alla faccia del bicarbonato di sodio!!! 💣💣💣💣”

le dice uno dei tanti fan. E tra i commenti arriva anche quello di Sandra Milo che le dice: “Tuo marito ha salvato capra e cavoli, valorizzando te e lasciando spazio anche per uno scorcio panoramico (che non noterà nessuno, saranno tutti concentrati su altro…)!”.