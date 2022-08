Mentre i Ferragnez si godono ancora qualche giorno di vacanza in quel di Ibiza, il web discute sul costo del bavaglino che la piccola Vittoria aveva durante una gita nella Capitale italiana avvenuta qualche settimana fa.

Sono una delle famiglie più amate e seguite dagli italiani e non solo, hanno più di venticinque milioni di follower sui social dove condividono foto e video di molti momenti delle loro giornate. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria e Leone: loro sono i Ferragnez.

Ora si trovano in vacanza ad Ibiza, una delle tante qualcuno potrebbe sottolineare, tra poco torneranno a Milano dove li aspetta un cambiamento: il trasloco in una casa unica.

Ferragnez, come si sono conosciuti Chiara e Fedez

Si sono conosciuti per caso o meglio è stato Fedez a fare il primo passo verso l’influencer dopo aver pubblicato un pezzo in cui veniva nominata anche lei. Così dopo il primo appuntamento è scattata la scintilla che li ha fatti innamorare ed oggi formano una coppia meravigliosa.

La loro vita non è soltanto foto, video, viaggi e vestiti costosi. Insieme hanno dovuto affrontare momenti difficili che hanno messo a dura prova entrambi, soprattutto Fedez. Il rapper, infatti, qualche mese fa ha scoperto di avere un tumore che per fortuna è stato preso in tempo e non ha portato a conseguenze gravi.

I Ferragnez a Roma: polemiche sul costo del bavaglino di Vittoria

Prima di volare ad Ibiza, la famiglia milanese si è concessa un weekend a Roma ed ha condiviso con i fan molti momenti nella Capitale.

Proprio in quell’occasione, la piccola Vittoria ha indossato un bavaglino di marca che non è passato inosservato. La bambina è finita al centro di polemiche per questo e sul web si è innescata una discussione senza fine riguardo al prezzo del prodotto.

L’accessorio è firmato MSGM e non è più in vendita. Secondo quanto si legge sul web, il bavaglino costerebbe intorno ai 120 euro. Una cifra esagerata ma che non fa paura ai Ferragnez. Dopo che l’influencer ha postato un video in cui si vede Vittoria indossarlo, non sono mancati commenti da parte dei fan come

Uno schiaffo alla miseria

Insomma, ancora una volta Fedez e Chiara sono finiti al centro del mirino. Ma alla coppia più cool sembra non importare, i due continuano il loro percorso a testa alta, essendo consapevoli delle loro possibilità e pensando sempre a come sfruttarle al meglio. Non a caso sono il re e la regina della beneficienza.