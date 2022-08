Rosalinda Cannavò torna sui social senza Zenga: “spero che mi perdoniate, ma…”. VIDEO sconvolgente

Rosalinda Cannavò torna sui social senza il fidanzato Andrea Zenga. L’attrice chiarisce tutto attraverso un video: arriva la verità

Dopo alcuni giorni di parziale assenza, Rosalinda Cannavò è tornata sui social in tutto il suo splendore. Dall’epoca della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” – che ormai risale ad un anno e mezzo fa -, la siciliana sembra aver fatto parecchia strada.

In primo luogo, la popolarità ottenuta grazie al reality le ha permesso di tentare la strada della musica, che Rosalinda non aveva mai avuto il coraggio di sperimentare in passato. Il singolo “Sempre avanti“, risultato di questa “prima volta”, pare aver decisamente colpito i fan dell’attrice.

In aggiunta, la Cannavò ha ricevuto un’offerta davvero irrinunciabile da parte di Alfonso Signorini: quella di condurre la rubrica “Casa Chi”, che la fidanzata di Zenga non si è fatta di certo soffiare da sotto al naso.

Rosalinda Cannavò debutta come conduttrice: a “Casa Chi” è lei la padrona di casa

In qualità di padrona di casa del format “Casa Chi”, Rosalinda Cannavò ha dimostrato di poter essere una conduttrice davvero impeccabile.

Archiviata la carriera attoriale, la nativa di Messina sembra preferire di gran lunga le altre strade che il mondo della televisione, nel suo caso, le avrebbe messo davanti.

In questo periodo di stop lavorativo, la Cannavò ne ha approfittato per fare ritorno nella sua amata Sicilia, la terra in cui è nata e cresciuta. Al fidanzato Andrea Zenga, Rosalinda ha mostrato con entusiasmo ogni singolo angolo della sua incantevole isola.

Il rientro a Milano, avvenuto nella giornata di oggi, ha tuttavia paralizzato gli utenti dei social che seguono la coppia. La conduttrice, mediante le stories, ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti.

Rosalinda Cannavò, la dichiarazione clamorosa nelle stories di Instagram: “spero che mi perdoniate, ma…”

Dopo due settimane di stop totale – persino dalle pubblicazioni social -, quest’oggi la meravigliosa Rosalinda ha ripreso i contatti con i fan. Come spiegato dalla conduttrice attraverso le stories, questi giorni di vacanza le sono serviti per “staccare la spina” da tutto e da tutti.

“Spero che mi perdoniate per la mia assenza. Ho trascorso momenti molto belli con la mia famiglia e ho preferito godermeli”

ha asserito la siciliana, che sembrerebbe essersi goduta al massimo le sue vacanze.

A sorprendere i fan, in aggiunta, è stata anche l’assenza di Andrea Zenga nelle stories registrate dalla fidanzata. Il pubblico, tuttavia, non avrebbe nulla da temere: la mancanza del fidanzato non sarebbe indicativa di una possibile crisi tra i due. All’opposto, la conduttrice e Zenga sembrano ogni giorno più innamorati.