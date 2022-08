Senigallia, padre cerca di salvare il figlio dai binari. Muoiono entrambi

Tragedia consumatasi a Senigallia dove padre e figlio muoiono sulle rotaie di un treno in corsa. Inutili i soccorsi.

Due uomini di 63 e 26 anni sono stati investiti da un treno merci a nord della stazione di Senigallia, in provincia di Ancona.

Si tratta di un padre e di suo figlio, originari di Perugia e che erano in vacanza, in famiglia.

I corpi senza vita sono stati trovati in due punti differenti, quello del figlio più a sud verso Ancona mentre quello del padre qualche decina di metro più a nord.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i vigili del fuoco con diversi mezzi, due ambulanze del 118, i carabinieri e la Polfer che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Intanto, il traffico ferroviario in entrambe le direzioni, sul tratto Marotta-Senigallia, è sospeso. Trenitalia fa sapere che “i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”. I treni Regionali, invece, per quel tratto verranno sostituiti da bus.

La descrizione dei fatti

Gli uomini della Polfer di Ancona hanno ricostruito l’accaduto che ha portato alla morte dei due uomini.

Secondo le indagini il padre avrebbe cercato di salvare suo figlio che minacciava di volersi suicidare sui binari.

Il ragazzo si sarebbe messo a correre verso il convoglio gridando di volersi uccidere, il padre che era a pochi passi da lui non ha potuto far altro che cercare di salvare la vita di suo figlio, provando a rincorrerlo.

Ma – come riporta ”Il Giorno” – nel tentativo di salvarlo è stato travolto dal treno e ucciso anche lui.

Tutto questo sotto gli occhi della madre che ha iniziato a gridare, buttandosi a terra ma purtroppo la tragedia si è conclusa nel peggiore dei modi.

La malattia del giovane

Il giovane era affetto da crisi depressive ormai da molto tempo, i genitori separati gli erano stati sempre molto vicini.

ll ragazzo, insieme a sua madre, erano in villeggiatura a Senigallia da 4 giorni mentre il padre li aveva raggiunti sabato scorso, pertrascorrere insieme il Ferragosto. La coppia ha anche un’altra figlia che non era con loro ma si trova in vacanza all’estero.

La casa vacanze in cui avevano alloggiato era poco distante dal luogo della tragedia.