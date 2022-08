Nonna killer uccise la nipote di 3 anni: l’accusa pende ancora su di lei

Gettata in un bidone dei rifiuti e uccisa da una familiare. La bambina di 3 anni è stata ritrovata grazie ad una segnalazione telefonica.

Un delitto efferato a danno di una bambina di soli tre anni. Una storia agghiacciante che ha sconvolto l’opinione pubblica e ancora fa riflettere. Secondo le indagini della polizia americana, tutto è avvenuto nella casa della nonna Becky Ann Vreeland, una donna di 60 anni, che teneva in custodia la piccola. Le ricostruzioni della polizia dell’Oklahoma City evidenziano che nella casa erano presenti tracce di sangue nel ripostiglio e nel bagno.

Sarebbe stata picchiata, uccisa e poi infilata in un bidone della spazzatura. Un delitto da film horror quello che avvenuto negli Stati Uniti d’America. Riley bambina di soli 3 anni, è stata trovata nel secchio dell’immondizia dalla polizia a seguito di una segnalazione telefonica. La bambina che sarebbe dovuta essere coccolata e accudita dalla nonna Becky Ann Vreeland, sarebbe stata uccisa proprio da lei.

Delitto confessato o no? La bambina sarebbe stata ferita con un bastone

Un delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica americana e i media. Come riporta il Mattino, la polizia starebbe indagando sulle prove a disposizione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, Riley sarebbe stata picchiata con un bastone prima di essere uccisa con la violenza. Non è chiaro se la nonna di Riley abbia confessato o meno l’omicidio. La donna riporta che si sarebbe svegliata al mattino presto e non avrebbe trovato la piccola nel suo letto. Sarebbe quindi poi andata in cortile a controllare: qui, nel bidone della spazzatura avrebbe ritrovato il corpo senza vita della piccola Riley.

Non sono chiare le dinamiche nè tantomeno perchè la donna non avrebbe confessato l’omicidio. Secondo quanto riporta Il Mattino, Fox 23 media americano non avrebbe detto a nessuno della morte della piccola nè avrebbe avvisato gli agenti della polizia. I vicini di casa sono incupiti dalla tragedia:

Sono sotto choc. Non lo capisco perché sembrava una nonna molto laboriosa. La sentivo giocare con i bambini nel cortile sul retro. Vorrei aver prestato più attenzione

Quel giorno il figlio e padre della piccola sarebbe stato rilasciato dal penitenziario in cui si trovava. Il nonno, invece, scoprendo l’orrore nel giardino di casa ha dato l’allarme il martedì successivo. Ora la donna è detenuta nella prigione della contea di Cleveland.