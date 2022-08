Zaccagni e Chiara Nasti, ecco quanto è costato l’anello di fidanzamento – CIFRA MOSTRUOSA VIDEO

Zaccagni e Chiara Nasti, dopo il gender reveal party la proposta di matrimonio. Non mancano le polemiche: anello a quattro zeri

Sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi ma i due pare che godano di questo. Tutto quello che fanno, infatti, è plateale e pare organizzato ad arte per farsi notare più del solito. Parliamo di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, in attesa del loro primo figlio e presto sposi.

Dopo la cerimonia svoltasi allo stadio Olimpio nel corso della quale i due hanno svelato il sesso del bambino, un maschietto, i due convoleranno a nozze nei prossimi mesi. Un gender reveal party molto chiacchierato con un calcio in porta e tantissimi palloncini blu che hanno svelato il sesso del piccolo. Anche per la proposta di matrimonio le cose non sono state sobrie ed il video che ha fatto il giro del web

Zaccagni e Chiara Nasti, la proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni alla sua Chiara Nasti è stata affidata ai social ed in un attimo il video in cui lui si inginocchia è diventato virale. Una cena a lume di candela, una location meravigliosa in riva al mare ed un anello stratosferico.

La risposta dell’influencer verso il calciatore è immediata e piena di gioia: “non vedo l’ora di essere tua moglie” ha scritto la Nasti nella didascalia al video che ha diffuso tramite il suo seguitissimo profilo Instagram. Poi il bacio lungo e profondo.

Per il momento tutti gli altri dettagli sono ancora top secret. Di certo si tratterà di nozze super sfavillanti e decisamente chiacchierate. C’è da capire se il matrimonio si celebrerà prima o dopo la nascita del piccolo.

Quanto è costato l’anello di fidanzamento? Il VIDEO dice tutto

Nel video della proposta di matrimonio di Zaccagni a Chiara Nasti si nota che l’anello è molto importante. Un gioiello di notevoli dimensioni e molto luminoso. Vi siete chiesti quanto costa? Come sempre ci ha pensato il web a svelare tutto.

La cifra del brillante è davvero mostruosa, quattro zeri per un gioiello sicuramente molto prezioso che solo pochi possono permettersi. Su Tik Tok nelle ultime ore circola un video nel quale si svela proprio quanto Zaccagni ha speso per la sua Nasti.

L’anello di fidanzamento secondo i ben informati è costato 10 mila euro. Sarà davvero così? Gli utenti social intonano un solo coro:

“L’anello di Zaccagni è di Zaniolo”

Il web prende in prestito l’infelice battuta fatta dai tifosi giallorossi e la usa anche nei confronti dell’anello e la polemica si ripete.