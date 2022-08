Addio Capitano, Noemi Bocchi e la nuova fiamma: è un uomo molto famoso

Noemi Bocchi è la star del gossip dell’estate 2022. La manager avrebbe iniziato da tempo una relazione con Francesco Totti, ma cosa sappiamo su di lei e sul suo passato?

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano e spunta Noemi Bocchi, la presunta amante del Pupone che avrebbe portato alla rottura tra i due. E’ questa la storia ufficiale che tutti noi conosciamo e che da marzo, Dagospia avrebbe detto la verità, sta facendo molto discutere.

Un’estate diversa per tutti, i due vip separati dopo venti anni e la manager blindata a causa del gossip che non la lascia più. Profili social privati, niente nome e cognome sul citofono e uscite nelle ore più improbabili per non tentare di non farsi vedere dai paparazzi.

Chi è Noemi Bocchi oltre ad essere l’amante del Pupone?

Classe 1988, romana, laureata in economia presso la Lumsa, Noemi Bocchi è una manager ed è appassionata di Padel, lo sport che le ha fatto incontrare Francesco Totti la scorsa estate.

Mamma di due figli, la presunta amante del pupone è molto attenta a tutelare la sua famiglia che viene al primo posto. Sono tante le persone che, ancora incredule della separazione tra il capitano e l’ex letterina, hanno trovato una certa somiglianza tra le due donne.

E’ stata sposata con Mario Caucci, ex manager di Tivoli che già in precedenza, non appena Dagospia aveva lanciato la bomba, non si era risparmiato parole pesanti per la sua ex moglie, mettendo in allerta il calciatore.

Noemi Bocchi e Uomini e donne: qual è il collegamento

La Bocchi è una che sa il fatto suo e in questi anni ha frequentato posti che le hanno dato la possibilità di conoscere molte persone.

Tra queste anche un’ex tronista di “Uomini e donne”. Stiamo parlando di Gianfranco Apicerni, oggi postino di “C’è posta per te”, con il quale si sarebbe frequentata per un po’. Proprio il diretto interessato non ha perso occasione di raccontare qualche dettaglio in più al riguardo e lo ha fatto attraverso un’intervista per DiPiùTv

Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi

Insomma tutti hanno qualcosa da dire sulla nuova fiamma di Francesco Totti che invece continua la sua vita, cercando di tutelare i suoi figli e la sua famiglia.