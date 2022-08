Diletta Leotta, sapete quanto guadagna per ogni post? La cifra è esorbitante: “non ci credo, impossibile!”

Sapete quanto guadagna Diletta Leotta per ogni post che pubblica sui social network? La cifra è letteralmente mostruosa.

Diletta Leotta è una delle conduttrici più famose della nostra televisione. La nativa di Catania ha raggiunto la popolarità conducendo con bravura e talento alcuni programmi su Sky Sport. Da un paio di anni, la classe 1991 è passata su Dazn ed è diventata il volto di punta della compagnia.

La siciliana è amatissima dai fans non soltanto per il suo talento, ma anche per la sua bellezza clamorosa e per il suo fisico da capogiro.

Con grande frequenza, la Leotta piazza sul web contenuti che lasciano i fans a bocca aperta. La 31enne, infatti, è dotata di un corpo esplosivo e le sue forme fanno sognare i seguaci.

La giornalista, inoltre, sponsorizza con frequenza anche diversi brand e marchi importanti: sapete quando guadagna per ogni post che pubblica? La cifra è pazzesca.

Diletta Leotta, quanto guadagna per ogni post su Instagram? Cifra mostruosa

Diletta Leotta ha tantissime fonti di ricavo. Tralasciando il contratto firmato con Dazn, la giornalista riceve anche cachet esagerati per altre apparizioni televisive e soprattutto è testimonial di diversi marchi importanti.

Nonostante la sua professione non sia quella dell’influencer, la nativa di Catania guadagna tantissimo anche grazie ai social network.

Secondo i dati che circolano in rete, per ogni post condiviso su Instagram la bella siciliana guadagna ben 18mila euro.

Con più di 8 milioni di seguaci sul noto servizio di rete sociale, è facile intuire le sue potenzialità.

La cifra è esorbitante e lascia senza parole i tantissimi utenti. Nonostante ciò, ci sono tantissimi influencer che portano a casa cifre ben più alte.

Diletta Leotta e il suo compleanno: immagini virali

Diletta, qualche giorno fa, ha compito 31 anni. La siciliana non ha fatto una festa simile allo scorso anno, ma ha comunque festeggiato con i suoi più grandi amici.

Le immagini della festa sono diventate ovviamente virali: per l’occasione, la conduttrice ha indossato un vestitino meraviglioso con maxi scollatura.

“Per la seconda volta faccio 13 anni”

Questo il messaggio che ha riportato nel post piazzato online. Sulla torta, infatti, la giornalista ha deciso di convertire le candeline.